Artistiek leider Judith Blankenberg neemt in maart afscheid van het Grand Theatre in Groningen, waar ze de afgelopen elf jaar werkzaam is geweest. Ze vertrekt nadat ze jarenlang een bepalende rol heeft gespeeld binnen het huis. Blankenberg zegt de eigenheid van deze bijzondere plek mee te dragen.

Blankenberg trad in 2016 in dienst bij het Grand Theatre, aanvankelijk als programmeur en dramaturg. In september 2024 werd ze benoemd tot artistiek leider. Volgens het gezelschap heeft zij in die periode bijgedragen aan de karakteristieke artistieke koers van het Grand Theatre, zowel als podium als ontwikkelhuis. Het team benadrukt dat zij een belangrijke basis heeft gelegd waarop voortgebouwd kan worden.

In een bericht aan vakgenoten blikt Blankenberg zelf terug op haar tijd bij het theater. Ze schrijft dat ze met veel inzet heeft gewerkt aan de vernieuwing van het Grand Theatre. Samen met een nieuw team is er volgens haar een zelfstandige, relevante en energieke plek in het noorden tot stand gekomen, met volop ruimte voor artistieke ontplooiing. Het Grand Theatre is meegegroeid met zijn tijd, terwijl de geschiedenis en het experimentele karakter van de undergroundcultuur nog duidelijk aanwezig zijn. Ze geeft aan dankbaar te zijn voor de kans zich in deze periode te hebben ontwikkeld tot een bevlogen artistiek leider.

Blankenberg blijft nog tot maart 2027 betrokken bij het Grand Theatre en zal in die periode meewerken aan de verdere invulling van de programmering van het lopende seizoen.

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