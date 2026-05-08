Lintjesregen in Theaterland: Actrice Willeke van Ammelrooy Geridderd!

Willeke van Ammelrooy Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Vanmiddag heeft actrice Willeke van Ammelrooy tijdens de traditionele lintjesregen de titel Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw ontvangen. Deze eer werd haar toegekend voor haar uitzonderlijke bijdragen aan de Nederlandse film- en theaterwereld. De plechtigheid vond plaats in haar eigen huis, waar zij de onderscheiding in ontvangst nam uit de handen van Alain Krijnen, de burgemeester van Eijsden-Margraten waar zij woont.

Bekend bij een breed publiek heeft Willeke van Ammelrooy een rijke carrière in zowel film als televisie, met opvallende rollen in films zoals De lift, Ciske de Rat, Antonia en Lijmen/Het Been. Naast haar werk voor het scherm heeft ze ook een indrukwekkende staat van dienst in het theater. Sinds haar afstuderen aan de toneelschool in Amsterdam heeft ze in vele theaterproducties gespeeld, waaronder voorstellingen bij Toneelgroep Studio, Nieuw Rotterdams Toneel en de Nieuwe Komedie. Haar meest recente theateroptreden was in 2021 in The Mousetrap, geproduceerd door Rick Engelkes Producties.

Ook werden vandaag andere belangrijke figuren uit de Nederlandse kunst- en cultuursector gehuldigd. Onder hen Ton Scherpenzeel, die lange tijd als vaste liedjesschrijver voor Youp van ’t Hek werkte en betrokken was bij muzikale producties zoals die van Jeugdtheater Hofplein en Opus One, en cabaretier en theatermaker Ruud Douma, bekend onder zijn alias Dolly Bellefleur, die zich al jaren hard maakt voor de acceptatie en rechten van de lhbtq-gemeenschap.

Op deze dag zijn in totaal meer dan 3600 mensen onderscheiden met een lintje, als erkenning voor hun uitzonderlijke diensten aan de samenleving.

