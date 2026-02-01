Ntianu Stuger heeft haar positie bij Internationaal Theater Amsterdam neergelegd. Ze maakte vandaag bekend dat ze sinds de start van het nieuwe jaar niet langer deel uitmaakt van het ensemble, waar ze gedurende anderhalf jaar actief was.

In 2023 begon Stuger als gastactrice bij ITA met haar rol in de voorstelling Oer en andere tijden. Vanaf het seizoen 2024-2025 werd zij een vast lid van het ensemble. Tijdens haar periode bij ITA vertolkte ze rollen in stukken zoals Angels in America, Tijd voor geluk en Prophet Song. Voor deze laatste productie, die afgelopen herfst zijn première beleefde, heeft Jatou Sumbunu onlangs haar rol overgenomen.

Na haar afstuderen in 2021 aan de Amsterdamse Toneelschool, speelde Stuger in verschillende producties van onder andere Toneelschuur Producties (onder leiding van Nina Spijkers en Eline Arbo), Theater Utrecht, Oostpool, Veenfabriek en Orkater. Bij Orkater was ze niet alleen actrice, maar ook schrijfster van de solo A Night with Queen Angelito.

Op sociale media uitte Stuger haar dankbaarheid voor de leerrijke periode bij ITA en zei ze uit te kijken naar nieuwe avonturen in de theaterwereld.