Youp van ’t Hek Wint Prestigieuze Toon Hermans Prijs: Ontdek de Details!

Bakker Loes

oktober 26, 2025

Toon Hermans Prijs voor Youp van ’t Hek
Youp van ’t Hek ontvangt Toon Hermans Prijs

De bekende cabaretier Youp van ’t Hek wordt geëerd met de Toon Hermans Prijs. De familie van Toon Hermans spreekt hun waardering uit over hoe Youp van ’t Hek het artistieke en menselijke nalatenschap van Toon Hermans in ere houdt. De uitreiking van de prijs vindt plaats op 16 december in het Toon Hermans Theater te Sittard.

Al 25 jaar wordt de Toon Hermans Prijs uitgereikt en dit jaar is het de negende keer. In het verleden hebben diverse bekende artiesten zoals Jochem Myjer, Freek de Jonge, het duo Mini & Maxi, en Paul van Vliet deze eer ontvangen. De prijs bestaat uit een bronzen silhouet van Toon Hermans, vervaardigd door zijn kleindochter.

