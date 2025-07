Op donderdag 26 juni heeft Edo de Jaeger een koninklijke onderscheiding ontvangen en is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Deze eer werd hem toegekend door locoburgemeester Sofyan Mbarki tijdens het evenement waarbij De Jaeger afscheid nam als voorzitter van de raad van bestuur van het ROC Amsterdam-Flevoland. Gedurende zijn carrière heeft De Jaeger een cruciale rol gespeeld in het versterken van de mbo-sector in en rond Amsterdam, zoals aangegeven door de gemeente Amsterdam.