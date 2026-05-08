Californische Klimaatwet Faalt Enorm: Groot Gat in Regelgeving Ontdekt

Een recent ingevoerde staatswet in Californië die het gebruik van wegwerpplastic aan banden legt, stuit nu al op weerstand van zowel milieuorganisaties als de verpakkingsindustrie. Critici waarschuwen dat de nieuw goedgekeurde regelgeving “enorme mazen” heeft gecreëerd die het oorspronkelijke doel van de baanbrekende wet ondermijnen.

Kort nadat de langverwachte regels in Californië officieel van kracht werden, kondigden milieuactivisten aan dat ze van plan zijn om de regelgeving via de rechter aan te vechten. Zij beweren dat de door de staatsregulatoren aangebrachte wijzigingen de bescherming verzwakken die de wetgevers oorspronkelijk hadden beloofd, zo meldt de Los Angeles Times.

Onder de milieuorganisaties die de juridische strijd ondersteunen bevinden zich Californians Against Waste, gevestigd in Sacramento, en de Natural Resources Defense Council.

“Deze nieuwe regels scheppen enorme mazen voor plastic verpakkingen die in strijd zijn met de wet,” zei Avinash Kar, senior directeur van het toxics-programma bij NRDC, tegen The Times. “We verwachten dit voor de rechter te brengen.”

Centraal in het geschil staat de Senaatswet 54, officieel bekend als de Plastic Pollution Prevention and Packaging Producer Responsibility Act, die in 2022 werd ondertekend door Gavin Newsom.

Voorstanders prezen de maatregel als een van de strengste anti-plastic wetten van het land omdat het fabrikanten en verpakkingsbedrijven dwingt om plastic afval te verminderen en ervoor te zorgen dat alle verpakkingen die in Californië worden verkocht tegen 2032 recyclebaar of composteerbaar zijn.

De wet verlegt ook de financiële lasten van afvalverwerking van belastingbetalers en lokale overheden naar de bedrijven die de verpakkingen produceren.

Maar milieubeschermers zeggen nu dat de uiteindelijke regelgeving van CalRecycle uitzonderingen bevat die sommige plastic producten en recyclingsmethoden buiten schot kunnen laten.

Een belangrijk punt van zorg betreft het zogenaamde “chemische recyclen”, een controversieel proces waarvan critici beweren dat het aanzienlijk gevaarlijk afval kan genereren.

Hoewel de oorspronkelijke taal van de wet recyclingsystemen die aanzienlijke gevaarlijke bijproducten creëren verbood, zeggen tegenstanders dat de uiteindelijke regelgeving dergelijke faciliteiten toestaat zolang zij de juiste vergunningen verkrijgen.

Critici hebben ook alarm geslagen over vrijstellingen die aan federale wetgeving zijn gekoppeld.

Volgens critici kunnen bedrijven mogelijk federale bescherming tegen inmenging claimen voor bepaalde verpakkingsproducten en vrijstellingen krijgen in afwachting van beoordeling door de regelgevers.

Kar waarschuwde dat het proces een “eeuwige mazen” zou kunnen creëren als claims niet tijdig worden geëvalueerd.

