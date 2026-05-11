Lyriden Meteorenregen Piekt Deze Week: Zo Kijk Je Naar De Sterren!

Het wordt een rockconcert aan de hemel.

De langverwachte jaarlijkse Lyriden meteorenregen keert deze week terug en biedt sterrenkijkers de kans om tot wel 10-20 vallende sterren te zien op een maanloze nacht.

Hoewel dit hemelse vuurwerkspektakel al sinds 16 april aan de gang is, zal het hoogtepunt plaatsvinden op woensdag 22 april en vroeg in de ochtend van de daaropvolgende dag.

De Lyriden zijn een van de oudst bekende meteorenregens, met waarnemingen die teruggaan tot maar liefst 2.500 jaar, zoals gemeld door NBC New York.

Net als de meeste meteorenregens bestaan de Lyriden uit puin van een komeet – in dit geval een ijzige sneeuwbal genaamd Thatcher, die voor het laatst ons zonnestelsel binnenkwam in 1861.







De meteorenregen van de Lyriden kenmerkt zich door zijn heldere vuurballen.

De aarde zal door de restanten van puin die achtergelaten zijn door deze hemelse hagelsteen trekken, waardoor ze opbranden wanneer ze onze atmosfeer binnenkomen. Dit creëert de vurige strepen die bekend staan als vallende sterren.

“We krijgen de echte komeet slechts eens in de 415 jaar te zien,” vertelde Maria Valdes, een meteorietonderzoeker aan de School of the Art Institute of Chicago, aan NBC New York. “Maar we trekken elk jaar rond dezelfde tijd door de deeltjes die het heeft achtergelaten.”







De jaarlijkse meteorenregen van de Lyriden is te zien in de nachtelijke hemel boven Burg auf Fehmarn op het eiland Fehmarn in de Baltische Zee, Noord-Duitsland, op 20 april 2018.

Dit spektakel zal dit jaar indrukwekkender zijn dan in voorgaande jaren vanwege de zwakke wassende maan, die deze interstellaire strepen bijzonder zichtbaar zal maken.

Hoewel niet zo intens als andere meteorenregens, staan de Lyriden bekend om hun snelle en heldere ‘vuurballen’. De beste uitzichten zullen te zien zijn op het noordelijk halfrond.

Hoe te kijken

Voor een optimale kijkervaring wordt sterrenkijkers aangeraden om naar een goede uitkijkplek te gaan, weg van hoge gebouwen en stadslichten.

Het kan tot 30 minuten duren voordat je ogen gewend zijn aan de nachtelijke hemel, dus meteoorjagers moeten het kijken naar hun telefoons vermijden, wat het aanpassingsproces kan vertragen.

Zet een ligstoel of slaapzak neer en wacht op het kosmische vuurwerk.

Deze meteoren zullen lijken te komen vanuit het sterrenbeeld Lier in de noordoostelijke hemel, en zich in elke richting verspreiden met een snelheid van maximaal 29 km/u, volgens de Guardian.

Naast dat ze helder en snel zijn, laten meteoren soms rokerige strepen achter in de lucht.

De volgende grote meteorenregen vindt pas plaats in mei, wanneer onze luchten verlicht zullen worden door de Eta Aquariden — scherven van de komeet van Halley.