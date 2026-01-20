Eerste meteorenregen en supermaan van 2026 gelijktijdig in januari: Spectaculair hemelschouwspel!

Nieuwjaarsspektakel in de Hemel: Supermaan en Meteorenregen

NEW YORK — Het nieuwe jaar begint spectaculair met de eerste supermaan van het jaar en een meteorenregen die gelijktijdig plaatsvinden in januari. Echter, het licht van de supermaan kan het zicht op de meteorenregen enigszins belemmeren.

Volgens de American Meteor Society bereikt de Quadrantiden meteorenregen zijn hoogtepunt op de avond van vrijdag en in de ochtend van zaterdag.

Normaal gesproken kunnen sterrenkijkers in donkere omgevingen ongeveer 25 meteoren per uur zien tijdens het hoogtepunt van de regen, maar door het licht van de supermaan op zaterdag zal dit aantal waarschijnlijk dalen tot minder dan 10 per uur.

“De grootste vijand van het genieten van een meteorenregen is de volle maan,” verklaart Mike Shanahan, directeur van het planetarium bij het Liberty Science Center in New Jersey.

Meteorenregens ontstaan wanneer ruimtestenen met hoge snelheid de atmosfeer van de aarde raken, verbranden en vurige sporen achterlaten, wat het einde betekent van een “vallende ster”.

Hoewel er elke nacht een aantal meteoren zichtbaar zijn, verschijnen voorspelbare regens jaarlijks wanneer de aarde door dichte stromen van kosmisch puin beweegt.

Supermanen en hun Impact

Supermanen vinden plaats wanneer een volle maan dichter bij de aarde staat in haar baan.

Dit zorgt ervoor dat de maan tot 14% groter en 30% helderder lijkt dan de zwakste maan van het jaar, volgens NASA. Dit verschil kan echter moeilijk met het blote oog worden waargenomen.

Net als alle volle manen, zijn supermanen zichtbaar in heldere luchten overal waar het nacht is.

De Quadrantiden, daarentegen, zijn voornamelijk zichtbaar vanuit het noordelijk halfrond. Beide fenomenen kunnen zonder speciale apparatuur worden waargenomen.

Om de Quadrantiden te zien, ga je in de vroege avond naar een plek ver van stadslichten en kijk uit naar vuurbollen voordat de maan de show overneemt, zegt Jacque Benitez van het Morrison Planetarium bij de California Academy of Sciences.

Sterrenkijkers kunnen het ook proberen in de vroege ochtenduren van zondag.

Laat je ogen wennen aan de duisternis en kijk niet naar je telefoon. De ruimtestenen zullen eruitzien als snelbewegende witte stippen en zijn over de hele hemel zichtbaar.

Meteorenregens zijn vernoemd naar het sterrenbeeld waaruit de vuurbollen lijken te komen. De Quadrantiden — ruimtepuin van de asteroïde 2003 EH1 — zijn genoemd naar een sterrenbeeld dat niet langer erkend wordt.

De volgende grote meteorenregen, de Lyriden, staat gepland voor april.

Supermanen gebeuren een paar keer per jaar en komen in groepjes, profiterend van het ideale punt in de elliptische baan van de maan.

Het evenement op zaterdagavond eindigt een vier maanden durende reeks die in oktober begon. Er zal geen andere supermaan zijn tot het einde van 2026.

