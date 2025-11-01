Supermaan van 2025 vanavond te zien: Alles wat sterrenkijkers moeten weten

Het fenomeen dat iedereen fascineert

Liefhebbers van sterrenkijken kunnen zich opmaken voor een spectaculair hemels schouwspel. De eerste supermaan van het jaar 2025 zal op 6 oktober 2025 verschijnen, en is de eerste van drie van deze indrukwekkende maanverschijningen dat jaar.

Dit astronomische verschijnsel vindt plaats rond middernacht Oostelijke Tijd, wanneer de volle maan precies tegenover de zon staat. Hierdoor wordt de maan volledig verlicht door direct zonlicht, zoals USA Today meldde. Tevens zal de maan dichter bij de aarde staan dan op enig ander moment van het jaar – een verschijnsel dat bekend staat als perigeum – waardoor de maan tot 30% helderder en tot wel 14% groter lijkt, volgens Pix11.

De Oogstmaan

Dit evenement staat bekend als de “Oogstmaan” omdat het plaatsvindt dicht bij de herfstequinox, en heeft historisch gezien boeren geholpen met de oogst van de laatste zomeroogsten voordat het koude weer zijn intrede doet, aldus Space.com.

Tegenwoordig is het verschijnsel “een jaarlijks, wereldwijd evenement waarbij liefhebbers van de maan samenkomen om onze natuurlijke satelliet te bewonderen,” verklaarde NASA in zijn video “What’s Up: October 2025 Skywatching Tips from NASA.” “Je kunt een maankijkfeest bijwonen of zelf organiseren, of gewoon de maan observeren van waar je ook bent.”

De Oogstmaan zal haar piek bereiken om ongeveer 23:47 uur, maar zal ook zichtbaar zijn op zondag en dinsdag.

Rond het tijdstip van maanopkomst, om 18:08 uur, zal de maan bijzonder vol lijken door een fenomeen genaamd “maanillusie,” waarbij onze geest wordt misleid om te denken dat onze natuurlijke satelliet groter is dan hij in werkelijkheid is omdat we geen referentieobjecten op de voorgrond hebben.

In het uur na de maanopkomst zal de supermaan een oranjegele tint hebben vanwege de atmosfeer van de aarde die het blauwe licht dat van het oppervlak reflecteert verstrooit, terwijl langere, rodere golflengten doorgelaten worden.

De weersvoorspelling van de National Weather Service toont heldere luchten voor het tri-state gebied tot in Noord-New York, wat betekent dat maankijkers in deze regio een eersterangs zicht zullen hebben op deze indrukwekkende maanopkomst.

Maar als je de maanvertoning van maandagavond mist, geen zorgen — sterrenkijkers kunnen het fenomeen nog twee keer vóór het einde van het jaar zien met de “Beaver Moon” op 5 november en de “Cold Moon” op 4 december.

Experts raden zelfs aan om de maan regelmatig te bekijken omdat zijn zogenaamd vollere, helderdere gestalte eigenlijk subtieler is dan men zou denken.

“Ik zou mensen aanmoedigen om naar de maan te gaan kijken, niet alleen op maandag of dinsdag, maar later in de week, gedurende een maand, over meerdere maanden, om veranderingen in de maan op te merken,” zei Noah Petro, projectwetenschapper voor NASA’s Artemis III missie, die tot doel heeft astronauten te laten landen bij de zuidpool van de maan in 2027, volgens CNN.

