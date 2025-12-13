Prachtige Foto’s van Smaragdgroene 3I/ATLAS Boven Egypte: Interstellaire Anomalie Raast op Aarde Af

Het was de Smaragd van de Nijl.

Met de naderende passage van de 3I/ATLAS langs de aarde over iets meer dan een week, zijn zowel geavanceerde ruimtetelescopen als astronomen druk bezig om deze interstellaire bezoeker op camera vast te leggen.

Gelukkig heeft een amateurfotograaf een close-up kunnen maken — een prachtige foto van de interstellaire afwijking die groen oplicht boven de Egyptische woestijn.







3I/ATLAS schiet door de lucht op deze foto genomen in de Zwarte Woestijn van Egypte. “In dat stille, prachtige tafereel verscheen 3I/ATLAS in het gezichtsveld: een zwakke bezoeker uit een ander sterrenstelsel, die eens in een mensenleven onze hemel doorkruist terwijl de woestijn sliep,” zei Fathi.

“Vanuit het hart van de Zwarte Woestijn van Egypte, waar vulkanische heuvels oprijzen als stille wachters en acaciabomen alleen staan tegen de nacht, drijft een object uit een ander sterrenstelsel door onze lucht: de interstellaire komeet 3I/ATLAS,” vertelde fotograaf Osama Fathi aan de BBC.

De foto, genomen op de avond van 29 november, toont de komeet die door de woestijnlucht schiet met bomen op de voorgrond.

Het pronkt met een briljante cyaankleur, die Fathi toeschreef aan “zwakke cyanideradicaal gasemissie in zijn coma” — de halo van gas en stof die zich vormt rond de vaste kern wanneer de komeet de zon nadert.

De reden voor de schitterende smaragdgroene tint is nog onduidelijk. Deskundigen wezen eerder de eigenaardige pigment toe aan moleculen van diatomisch koolstof (C 2 ) die ultraviolet zonlicht absorberen, hoewel onderzoekers hebben opgemerkt dat het object bijna volledig verstoken was van dit gas, wat aangeeft dat deze reactie het resultaat kan zijn van een ander chemisch proces.







NASA’s Hubble Space Telescope heeft een diepgaandere blik geworpen op de interstellaire komeet 3I/ATLAS, met zijn Wide Field Camera 3 instrument, toen het op 30 november door het zonnestelsel scheurde.

Fathi verklaarde dat hij het verbluffende spektakel kon vastleggen met een “astro-gemodificeerde Nikon Z6-camera gekoppeld aan een RedCat telescooplens.”

Hij zou op precies de juiste hoek hebben ingezoomd om de interplanetaire pelgrim tegen de woestijnachtergrond te isoleren.

“Om de structuur van de komeet en de zwakke gaswolk te onthullen, werd de scène samengesteld uit 60 belichtingen van 60 seconden bij ISO 1500, gevolgd door 60 belichtingen van 30 seconden,” legde hij uit. “Deze lange integraties lieten de delicate coma van de komeet en de beweging tegen de achtergrondsterren duidelijk naar voren komen, zelfs onder de extreem donkere Saharische luchten.”

De kosmische foto-opportuniteit toonde ATLAS gloeiend blauw terwijl het binnen 178 miljoen mijlen van de planeet passeerde.

Astronomen hopen meer (relatieve) close-ups van het object te krijgen wanneer het zijn dichtste nadering tot onze planeet maakt op 19 december, waarbij het binnen 170 miljoen mijlen van de aarde zal passeren, voordat het verder het heelal in trekt.