Swapfiets-oprichters scoren miljoenen voor EV-platform Eccasion: Vraag schiet omhoog!

De tweedehandsmarkt voor elektrische voertuigen groeit stormachtig. Via het online platform Eccasion maakt CEO en medeoprichter Richard Burger deze niche van de gebruikte automarkt toegankelijker voor particulieren. “Het geweldige aan dit concept is dat het mensen toegang biedt tot relatief luxueuze auto’s die anders buiten bereik zouden zijn gebleven,” vertelt hij.

“Een elektrische auto bevrijdt je van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Dit is een belangrijk nieuw argument in het debat en zal zeker de acceptatie van elektrisch rijden bevorderen,” stelt Richard Burger. Samen met zijn zakenpartner Martijn Obers heeft hij onlangs 3,2 miljoen euro opgehaald om hun startup Eccasion uit te breiden.

Op Eccasion kunnen klanten meedoen aan veilingen waar geleasede elektrische auto’s worden aangeboden voor een tweede leven. Dit markeert het tweede grote zakelijke project voor Burger en Obers na hun eerdere succes met Swapfiets, bekend van de fietsen met de blauwe voorband.

In 2024 lanceerden zij Eccasion met het doel de markt van tweedehands elektrische auto’s te revitaliseren. Aanvankelijk financierden ze het project volledig met eigen middelen, maar deze maand verwelkomden ze drie nieuwe investeerders: de Britse venture capital firma Playfair VC, het Duitse investeringsbedrijf Rethink Ventures en Dirk de Bruijn, een voormalige mede-oprichter van Swapfiets.

Focus op elektrisch rijden

“Van Swapfiets hebben we veel geleerd over de uitdagingen van het opbouwen van een bedrijf,” zegt Burger. “In het begin zonder externe financiering, en dat betekent dat je veel zelf doet. Maar zodra de klantenbasis groeit, komt er tractie en beginnen externe investeerders interesse te tonen. We wilden de kans op snelle groei niet mislopen.”

Met het nieuwe kapitaal kan Eccasion meer personeel aannemen en haar activiteiten uitbreiden. “Zo’n investering toont ook aan dat anderen geloven in ons concept,” voegt Burger toe.

Het onderscheidende aspect van Eccasion is dat klanten direct kunnen meebieden op elektrische auto’s die na hun leaseperiode, meestal vier tot vijf jaar, geveild worden.

Klanten kunnen hun voorkeur voor een bepaald type auto en prijsklasse aangeven. Als er een match is met modellen die beschikbaar komen op de veilingen, kan Eccasion namens hen een bod uitbrengen, waarbij vooraf een prijsmarge wordt vastgesteld.

Als het bod succesvol is, zorgt Eccasion voor een grondige inspectie van de auto, inclusief de batterij. De koper mag de auto dan veertien dagen op proef hebben, en in die periode kan hij besluiten de koop te annuleren en zijn geld terug te krijgen.

Door specifiek voor individuele klanten op bepaalde auto’s te bieden, hoeft Eccasion geen grote voorraad aan te houden, behalve wanneer een koper tijdens de proefperiode besluit niet tot koop over te gaan. Dit bespaart kosten. Eccasion rekent standaard een commissie van 10 procent op de biedprijs bij een succesvol bod.

De recent verkregen miljoenen zijn bijzonder welkom nu elektrisch rijden extra aandacht krijgt door de stijgende brandstofprijzen. Dit is ook merkbaar op de markt voor tweedehands elektrische auto’s. Volgens cijfers van de brancheorganisatie Bovag zijn de verkopen in maart met bijna 50 procent gestegen ten opzichte van de voorgaande maand.

Is er meer drukte sinds de start van het conflict in het Midden-Oosten?

“We merken zeker een toename in interesse. Tegelijkertijd duurt het vaak even voordat consumenten daadwerkelijk overgaan tot bieden op veilingen, maar ook daar zien we een sterke groei,” zegt Burger.

Verwacht je dat deze toegenomen interesse aanhoudt?

“Als de brandstofprijzen weer dalen, zal ook de markt voor tweedehands elektrische auto’s enigszins afkoelen. Maar onze motivatie voor Eccasion is onafhankelijk van dergelijke korte-termijnbewegingen. We geloven al langer dat de totale automarkt op termijn elektrisch zal zijn,” legt Burger uit.

“Wat je nu ziet, is dat er naast duurzaamheid en comfort ook een duidelijk financieel voordeel is aan elektrisch rijden, net als bij zonnepanelen. Een elektrische auto biedt een stukje onafhankelijkheid,” voegt hij toe.

Wat zijn typische vragen van consumenten die overwegen voor het eerst een EV aan te schaffen?

“Elektrische auto’s van de eerste en tweede generatie die nu op de markt komen, zijn van goede kwaliteit. Maar voor veel mensen is elektrisch rijden nog steeds iets nieuws. Ze willen weten hoe het zit met de laadtijden, onderhoud en actieradius van de auto,” zegt Burger.

“De batterij is een essentieel onderdeel. Mensen die een tweedehands auto overwegen willen uiteraard weten wat de status ervan is, hoe lang de batterij naar verwachting nog meegaat en wat je kunt doen om de levensduur te verlengen,” legt hij uit.

Kan netcongestie een bedreiging vormen voor de groei van elektrisch rijden?

“Ik denk eerder dat elektrische auto’s deel van de oplossing worden. Je hebt immers een rijdende batterij, en in combinatie met zonnepanelen biedt dat extra mogelijkheden om zelf opgewekte stroom beter te benutten,” stelt Burger.

“Bovendien is netcongestie voornamelijk een probleem tijdens piekbelasting. Er zijn verschillende manieren om dit te omzeilen. Het valt me op dat veel elektrische auto’s nog standaard rond zes of zeven uur ’s avonds aan de laadpaal worden gelegd als mensen thuiskomen. Dat is niet nodig als je de auto pas de volgende ochtend weer nodig hebt. Er zijn nog veel kansen om het laden over de avond en nacht te spreiden. Met een slimme timing is veel te winnen,” voegt hij toe.

Zijn nieuwe elektrische auto’s vaak nog te duur voor mensen met lagere inkomens? Hoe zit dat bij occasions?

“Je kunt elektrische auto’s die nieuw ooit tussen de 50.000 en 60.000 euro kostten, nu als tweedehands kopen voor iets meer dan 20.000 euro. Zo wordt elektrisch rijden toegankelijker voor een bredere groep. Het mooie is dat je dan een behoorlijk luxe auto kunt rijden die anders onbereikbaar was geweest,” zegt Burger.

“De gemiddelde prijs van 22.500 euro voor een tweedehands elektrische auto is natuurlijk nog steeds aanzienlijk voor een doorsnee huishouden in Nederland. Maar momenteel komen er nieuwe modellen van ongeveer 35.000 euro op de markt. Die zullen waarschijnlijk binnen vijf jaar beschikbaar zijn voor minder dan 20.000 euro als tweedehands. Deze markt speelt dus een leidende rol in de bredere acceptatie van elektrisch rijden,” legt hij uit.

In hoeverre is jullie bedrijfsmodel te kopiëren door concurrenten?

“In Nederland zijn we de enige online dealer die zonder voorraden werkt en zich specifiek richt op elektrische auto’s. We maken gebruik van een bestaande veilingmarkt en geven consumenten inzicht in dat proces. In theorie kunnen anderen dat ook doen. Maar om dit op schaal te doen, heb je technologie nodig waarmee je de staat van auto’s efficiënt kunt beoordelen,” legt Burger uit.

“Vervolgens moet je een goede match vinden met de klantwensen. De software en database die we hiervoor hebben ontwikkeld en blijven verbeteren, voegen veel waarde toe, vooral in combinatie met AI-toepassingen.”

“Naast de technische aspecten is het belangrijk dat we een sterk merk opbouwen waar klanten tevreden over zijn en dat consumenten ons weten te vinden. Het gaat dus om een combinatie van technologie en merkkracht,” concludeert hij.

Jullie willen binnen enkele jaren tweeduizend elektrische occasions per jaar verkopen. Dat lijkt vrij bescheiden; alleen al in het eerste kwartaal van dit jaar zijn er bijna 35.000 verkocht.

“Toch voelt dit doel voor ons groot, al is het geen einddoel. Je moet beseffen dat de dealermarkt voor occasions enorm gefragmenteerd is, met veel kleine spelers. In de top vijf van autodealers op de occasionmarkt verkopen de grotere spelers zo’n 10.000 auto’s per jaar. Dat gaat om zowel brandstofauto’s als elektrische modellen. Als wij in eerste instantie doorgroeien naar tweeduizend elektrische occasions per jaar, ben je relatief gezien al een serieuze speler,” legt Burger uit.

Jullie hebben nu een Britse en een Duitse investeerder aan boord. Is dat ook met het oog op uitbreiding naar andere Europese landen?

“Ja, dat is zeker het plan. We kopen direct in bij leasemaatschappijen en dat kun je ook elders in Europa doen. Nederland is al redelijk vooruitstrevend op het gebied van elektrisch rijden, maar landen zoals Duitsland en het VK vertegenwoordigen potentieel een veel grotere markt en kunnen dus zeer interessant zijn,” zegt Burger.