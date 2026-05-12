Paradijs Verloren: Dreigende ‘Poo-nami’ uit Mexico Kan Topstrand VS Sluiten

Zonder Reddingsboei op de Vervuilde Wateren

Ze bevinden zich in zwaar weer zonder reddingsmiddelen.

Net toen je dacht dat het weer veilig was om te water te gaan: een pittoresk strand in Californië dreigt gesloten te worden vanwege een stortvloed aan afvalwater uit Mexico, dat de kustlijn heeft vervuild.

“Het was een paradijs op aarde, nu noem ik het een verloren paradijs,” vertelde Whitney David, 63, een gepensioneerde chirurg en surfer, aan de WSJ over de stinkende plaag.

Gelegen aan de kust van de Baai van San Diego, is de chique resortstad Coronado al lang een trekpleister voor strandgangers.

Recentelijk is de regio echter vervuild geraakt door miljoenen liters afvalwater – tot wel 38 miljoen per dag – van onze zuiderburen, wat deze idyllische kustplaats steeds vaker onbegaanbaar maakt.

Kristin Cohen, 36, uit New Jersey, zei dat ze haar 3-jarige dochter Chloe probeerde mee te nemen naar het strand, maar werd tegengehouden door een bord met de tekst “Contact met water kan ziekte veroorzaken”.

“Dan kan dat niet, lieverd,” verzuchtte ze.

Niet alleen zonaanbidders ondervinden hinder van deze “poep-tsunami”. Larry Delrose, entertainmentdirecteur van de condo-gemeenschap Coronado Shores, beweert dat hij meerdere keren per week zijn ramen moet sluiten om de “riool”-achtige geuren buiten te houden.

In 2025 werden de stranden voor het historische Hotel del Coronado, waar een kamer tot wel duizend dollar per minuut kan kosten, 129 dagen gesloten vanwege de fecale vloedgolf. Vele van deze dagen waren tijdens het hoogtepunt van de zomer, als een stinkende versie van de film “Jaws”.

De bron van deze uitwerpselen-tsunami is de Tijuana-rivier, die volloopt met afvalwater dat vervolgens in de Stille Oceaan stroomt.

Deze vieze cocktail vervuilt uiteindelijk de wateren bij San Diego.

Hoewel het afvalwater van Tijuana de VS al jaren beïnvloedt, is de vervuiling toegenomen door een bevolkingsboom in de grensstad, wiens aantal de afgelopen 30 jaar meer dan verdubbeld is tot 2,3 miljoen, wat een belasting vormt voor haar afvalwaterfaciliteiten.

Dit probleem is niet alleen stinkend — het kan gevaarlijk zijn vanwege het waterstofsulfidegas, dat gestegen is tot onveilige niveaus in de South Bay. Volgens een recente enquête onder bewoners en werknemers in de regio omvatten symptomen van blootstelling ademhalingsproblemen, hoofdpijn, maagziektes en zelfs cognitieve problemen zoals concentratiemoeilijkheden.

Paloma Aguirre van de Raad van Toezichthouders van San Diego County benadrukte deze problemen in een recente PSA, waarin ze gouverneur Gavin Newsom opriep om iets te doen aan de vervuiling, en het de “ergste milieuramp in de Verenigde Staten” noemde.

“We ademen giftige gassen in en we kunnen niet langer wachten,” zei Aguirre in een video op Instagram. “Verklaar alstublieft de noodtoestand voor de crisis rond de Tijuana-rivier.”

De functionaris voegde eraan toe, “Onze kinderen worden wakker met hoofdpijn, onze ouderen hebben moeite met ademen en onze gezinnen zijn gevangenen in hun eigen huizen.”

In 2022 verwierp Newsom een wetsvoorstel dat $50 miljoen had toegewezen voor inspanningen om de Tijuana-rivier op te schonen.

Ondertussen verzekerde het Milieuagentschap dat president Trump deze kwestie tot een prioriteit heeft gemaakt.

De VS werken momenteel samen met Mexico om hun afvalwaterinfrastructuur te upgraden en uit te breiden, samen met de uitbreiding van een faciliteit aan deze kant van de grens die jaren geleden als noodoplossing is opgezet.

“Met TRUMP-snelheid onderhandelde en ondertekende de Trump-administratie twee historische nieuwe overeenkomsten met Mexico — het Memorandum van Begrip in juli 2025 en Minute 333 in december 2025 — die beide partijen ertoe verbinden projecttimelines te versnellen en extra acties te ondernemen om deze crisis in de toekomst te voorkomen,” vertelde het EPA aan de Post in een verklaring. “Daarnaast hebben we een 100-dagen uitbreiding van de South Bay International Wastewater Treatment Plant voltooid, waardoor een extra 10 miljoen gallon per dag aan rauw afvalwater wordt voorkomen dat Amerikaanse wateren bereikt.”

