NASA legt adembenemende beelden vast: Interstellaire komeet 3I/ATLAS op reis!

De Hubble-ruimtetelescoop van NASA heeft een gedetailleerd beeld vastgelegd van de interstellaire komeet 3I/ATLAS met behulp van het Wide Field Camera 3 instrument, toen deze op 30 november door ons zonnestelsel scheerde.

Met het Wide Field Camera 3 instrument kan de telescoop een panchromatisch beeld vastleggen van objecten die door het zonnestelsel suizen, maar ook van andere sterrenstelsels en exoplaneten. NASA legt uit dat dit astronomen in staat stelt om sterren en sterrenstelsels verder terug in de tijd te bestuderen dan ooit tevoren.

De eerste waarneming van de interstellaire komeet 3I/ATLAS door NASA gebeurde in de zomer van 2025, met behulp van de door NASA gefinancierde ATLAS-telescoop in Rio Hurtado, Chili.

Wetenschappers hebben vastgesteld dat het een interstellair object is vanwege zijn hoge snelheid en baan, aangezien het slechts het derde bekende object is dat van buitenaf door ons zonnestelsel passeert.

Volgens functionarissen zal de komeet niet dichter dan 170 miljoen mijl bij de Aarde komen en vormt deze geen bedreiging.

Bij de meest recente waarneming was de komeet ongeveer 178 miljoen mijl van onze planeet verwijderd.

De Hubble volgde de komeet terwijl deze door het zonnestelsel raasde, wat resulteerde in een beeld waarop achtergrondsterren te zien zijn als lichtstrepen, zoals in de bovenstaande afbeelding te zien is.

NASA legt uit dat de komeet een hyperbolische baan volgt, wat betekent dat hij te snel beweegt om door de zwaartekracht van de Zon te worden vastgehouden, waardoor hij geen gesloten baan rond de Zon volgt.

Dit betekent dat het slechts tijdelijk door ons zonnestelsel passeert voordat het verdwijnt.

“We gebruiken dus alle beschikbare middelen om het te observeren voordat het weer verdwijnt in het kosmische duister,” aldus NASA, terwijl verschillende van hun missies samenwerken om het interstellaire object zo volledig mogelijk te observeren.

De waarnemingen zullen nog enkele maanden doorgaan, en NASA’s ruimtetelescopen zullen helpen bij de voortdurende missie om objecten in het zonnestelsel te vinden, te volgen en meer waardevolle kennis over deze objecten te vergaren.