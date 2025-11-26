Dappere hondenuitlater redt gestrande haai: Bekijk de verbazingwekkende video!

Een onverschrokken vrouw redde eigenhandig een gestrande haai.

Tijdens het uitlaten van haar honden op een strand in Oregon zag een vrouw hoe een kleine haai worstelde op het droge en besloot moedig in te grijpen om het dier terug naar de oceaan te helpen.

Colleen Dunn dacht in eerste instantie dat de zalmhaai, die stikte tijdens laagtij, een jonge witte haai was, zo vertelde ze aan het persbureau Associated Press.







De zalmhaai stikte door het lage tij dicht bij de kust.

Dunn belde haar man, die werkzaam was in een kantoor in Nehalem Bay State Park in Tillamook County, Oregon, om advies te vragen.

Toen haar man niet direct reageerde, besloot ze zelf actie te ondernemen.

“Ik was eigenlijk nerveus om het überhaupt aan te raken,” vertelde Dunn op woensdag. “Ik heb drie kinderen, dus ik wilde mezelf niet in gevaar brengen.”

Haar honden wachtten geduldig terwijl ze de haai, die ongeveer een meter lang was, bij zijn staart greep en naar dieper water droeg, terwijl ze het moment vastlegde op haar telefoon.

Eenmaal in dieper water kon de haai weer water door zijn kieuwen krijgen en zwom uit het zicht.







Dunn droeg de gestrande zalmhaai terug naar de oceaan.

Dunn meldde het angstaanjagende moment vorige maand in een lokale socialemediagroep, en niemand heeft gemeld dat de haai weer op het strand is aangespoeld.

Nadat ze in Hawaï had gewoond, voelde ze een band met het door haaien bevolkte water.

“Ik heb op andere plaatsen rond de Stille Oceaan gewoond, en de oceaan is altijd mijn ankerplaats geweest,” zei Dunn.

“Betrokken zijn bij de oceaan, de getijden observeren, het wildleven opmerken, en zelfs ingrijpen wanneer een wezen hulp nodig heeft, houdt me alert en nederig.”

Dunn en haar familie zijn onlangs verhuisd naar Manzanita, Oregon, vlakbij het park waar ze de haai zag.