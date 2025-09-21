Verschillende sectoren hebben vandaag in Nieuwspoort een ‘Sociaal Noodpakket’ geïntroduceerd. Dit noodpakket bevat geen levensmiddelen of noodverlichting, maar zeven actiepunten om de Nederlandse samenleving veerkrachtiger te maken.

Een week voor Prinsjesdag hebben vertegenwoordigers uit de culturele sector, sportwereld, nieuwsmedia, boekenbranche en evenementenorganisatie de politiek opgeroepen om te investeren in de veerkracht van de samenleving en in de elementen die Nederlanders verenigen tijdens polariserende tijden. Ze stelden de volgende zeven actiepunten voor:

1. Handhaaf het verlaagde btw-tarief (9%) voor cultuur, boeken, sport, media en evenementen. 2. Ontwikkel een visie en agenda voor de lange termijn: introduceer een Nationale Coördinator voor Sociale Veerkracht. 3. Garandeer voor iedereen toegang tot cultuur, sport en diversiteit in nieuwsvoorziening – borg dit in wetgeving of beleid. 4. Bevorder ondernemerschap en zorg voor eerlijke compensatie. 5. Bevorder samenwerking tussen onze sectoren en andere gebieden zoals gezondheidszorg, welzijn en onderwijs. 6. Zorg dat technologische vooruitgang de menselijkheid niet ondermijnt. 7. Versterk de verbindende factoren – dat is essentieel voor de weerbaarheid van Nederland.

Het Sociaal Noodpakket is gepresenteerd tijdens een ontbijtbijeenkomst die geleid werd door Frederique de Jong. Aanwezig waren onder meer Victoria Koblenko, actrice en presentatrice, Kamran Ullah, hoofdredacteur van De Telegraaf, Babs Gons, Dichter des Vaderlands, Boris van der Ham, bestuurder en acteur, Malou Gorter, actrice en voorzitter van Act Acteursbelangen, en Edwin van der Sar, voormalig keeper en algemeen directeur van AFC Ajax.

Deze personen vertegenwoordigen vijf sectoren die essentieel zijn voor ‘de maatschappelijke infrastructuur, de drijvende kracht van onze samenleving’: De Creatieve Coalitie, CPNB, KNVB, Kunsten ’92, Mediafederatie, NOC*NSF, NDP Nieuwsmedia, POS (Platform Ondernemende Sportaanbieders) en de VVEM (Vereniging van Evenementenmakers).