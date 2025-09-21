Zorgen om Martijn Krabbé: Broer Jakob onthult zijn angst!

Martijn Krabbé onthulde in januari dat hij lijdt aan uitgezaaide longkanker. In gesprekken lijkt hij vrij onbezorgd. Maar is de presentator werkelijk zo onverstoorbaar en sterk? Zijn jongere broer Jakob maakt zich zorgen.

Jakob vertelt aan Weekend: “Hij blijft maar doorgaan. Hij geeft niet op. Voor hem lijkt de ziekte gewoon niet te bestaan. Dat is voor de mensen om hem heen erg prettig – hij sleept hen erdoorheen. Maar ik maak me dan toch zorgen over hém.”

“Ik denk dan: je moet er zelf ook mee om kunnen gaan. Het is geweldig dat je er voor anderen bent, maar laat ons ook voor jou zijn.”

Bezorgd

Martijn staat dit echter niet toe. “Nee, eigenlijk niet. Dat past niet bij hem”, zegt zijn bezorgde broer, die onlangs voor de camera van Shownieuws zijn zorgen uitte (zie video hieronder). “Aan de ene kant is het ook wel heel bijzonder. Maar het is niet hoe ík het zou aanpakken.”

De situatie heeft een grote impact op de hechte familieband van de Krabbé’s. “Ja, natuurlijk. Zijn ziekte maakt alles veel intenser en daardoor is ook het contact veel intensiever.”

Héél positief

Ondanks dat Martijn in de laatste fase van zijn ziekte verkeert, blijft hij erg positief. “Dat is ongelooflijk! Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Dat is fijn voor de omgeving, maar natuurlijk blijft het vreselijk. Ik zou dat niet zo kunnen, nee, ik zou er heel anders in staan. Dus dat is echt bijzonder.”

Martijn probeert samen met zijn vrouw Deborah nog zoveel mogelijk wensen te vervullen. Wat Jakob voor zijn broer probeert te doen? “Er voor hem zijn, dingen samen doen, hopen dat we nog wat tijd hebben. Hij is tenslotte mijn grote broer, een band voor het leven.”

Tweede vader

Jakob heeft altijd opgekeken naar zijn grote broer. “Hij is vijftien jaar ouder dan ik. Dat is bijna een tweede vader voor me geweest vanwege het grote leeftijdsverschil. Hij is heel belangrijk voor mij.”

Jakob heeft het duidelijk moeilijk met de situatie van zijn broer. Kan hij ermee omgaan? “Ja, dat moet wel. Je hebt niet echt een keuze, dus je moet roeien met de riemen die je hebt. Maar we gaan zeker nog een lange tijd samen door. Pakken wat je pakken kan, toch?”

