Hélène Devos heeft aangekondigd dat zij het Internationaal Theater Amsterdam zal verlaten. Dit nieuws werd vandaag door zowel het theatergezelschap als de actrice bekendgemaakt in een gezamenlijke verklaring. In het jaar 2023 bracht Devos naar buiten dat zij te maken had gehad met grensoverschrijdend gedrag en een onveilige werkomgeving binnen het gezelschap, iets wat later ook door onafhankelijk onderzoek werd bevestigd.

Sinds 2011 was Devos een vast onderdeel van het gezelschap en heeft ze meegewerkt aan vele vooraanstaande producties zoals Romeinse Tragedies, Husbands and Wives, The Fountainhead en Kings of War.

In september 2023 maakte de actrice via haar Instagram bekend dat ze ontslag nam vanwege ‘mentaal en fysiek misbruik’. Na haar onthulling voerde Internationaal Theater Amsterdam twee onafhankelijke onderzoeken uit, geleid door bureau Verinorm, naar grensoverschrijdend gedrag en de bedrijfscultuur. De resultaten toonden aan dat een derde van de werknemers grensoverschrijdend gedrag had ervaren, inclusief intimidatie, machtsmisbruik en verbale agressie. De onderzoeken wezen ook op een cultuur van angst en geheimhouding, versterkt door strikte hiërarchische verhoudingen en een gebrek aan openheid voor feedback.

Directeur Clayde Menso heeft op de ITA-website zijn diepe spijt uitgesproken over de ervaringen van Devos binnen het gezelschap en heeft zijn excuses aangeboden. ‘Het vergt moed en vastberadenheid om misstanden aan de kaak te stellen… We wensen Hélène het allerbeste in haar verdere loopbaan,’ aldus Menso.

Het gezelschap heeft aangekondigd dat het, als reactie op de onderzoeksresultaten, verschillende maatregelen heeft getroffen om de sociale veiligheid te verbeteren. Onder de nieuwe leiding zijn onder andere de meldingsprocedures aangescherpt, de communicatie verbeterd, een waardenkader ingevoerd en worden er trainingen aangeboden op het gebied van leiderschap, feedback en dialoog. Bovendien zijn er in het creatieve proces vaste rollen gecreëerd voor een intimiteitscoördinator en een chef d’acteur bij elke voorstelling. ITA zet zich in voor een veilige, inclusieve en stimulerende werkomgeving en blijft investeren in een voortdurende cultuurverandering en verbetering van de sociale veiligheid.

Vanwege de persoonlijke aard van de situatie en het recht op privacy zullen ITA en Devos geen verdere uitspraken doen over de kwestie.