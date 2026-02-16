Rianne Letschert mogelijke nieuwe minister: Revolutie in Onderwijs, Cultuur en Wetenschap?

Rianne Letschert benoemd tot minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap namens D66

Volgens berichtgeving van RTL Nieuws wordt Rianne Letschert de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor D66. Letschert is momenteel de voorzitter van het College van Bestuur aan de Universiteit Maastricht en heeft recentelijk de rol van informateur vervuld tijdens de kabinetsformatie.

Rianne Letschert, geboren in 1976, heeft haar studie Internationaal Recht voltooid aan de Universiteit van Tilburg, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Montpellier. Tussen 2012 en 2016 was zij professor in internationaal recht en victimologie aan de Universiteit van Tilburg, en in 2015 en 2016 was ze tevens directeur van INTERVICT aan dezelfde universiteit. Vervolgens werd zij de jongste vrouwelijke Rector Magnificus in Nederland aan de Universiteit Maastricht, waar ze later ook voorzitter werd van het College van Bestuur. In 2019 werd Letschert uitgeroepen tot ‘Topvrouw van het jaar’ door de Sociaal-Economische Raad (SER).

Naast haar academische carrière is Letschert actief betrokken bij verschillende maatschappelijke initiatieven. Ze is lid van de Taskforce Antisemitismebestrijding en voorzitter van het Nationaal Groeifonds. Op 10 december werd zij door de Tweede Kamer aangewezen als informateur, met als taak om op basis van een advies van Sybrand Buma een akkoord te smeden tussen D66, VVD en CDA voor een stabiele regeringsvorming.

Het akkoord dat onlangs werd gepresenteerd, bevatte verschillende toezeggingen aan de cultuursector, zoals langere subsidietermijnen en minder bureaucratische lasten, en een grotere nadruk op regionale spreiding. Echter, er werden geen extra investeringen aangekondigd. Over de persoonlijke relatie van Letschert met de kunstsector is relatief weinig informatie beschikbaar.

Naast Letschert zal Judith Tielen (VVD), momenteel demissionair staatssecretaris van Jeugd, Preventie en Sport, de rol van staatssecretaris op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vervullen. Hierdoor blijft er wederom geen aparte staatssecretaris voor cultuur in het nieuwe kabinet.

Foto door Herman van Bostelen

