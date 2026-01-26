In een recent uitgebracht pamflet roept de Taskforce culturele en creatieve sector de politieke partijen die momenteel formeren op om zich sterk te maken voor een vitale cultuursector, een divers samengestelde publieke omroep en onafhankelijke mediakanalen. De taskforce benadrukt dat deze elementen essentieel zijn voor de gezondheid van de democratie, vooral in een tijd waarin polarisatie toeneemt. Het pamflet, ondersteund door meer dan 100 organisaties uit de branche, bevat tien actiepunten die als richtlijnen dienen om de culturele sector te versterken.

De taskforce acht het moment nu, terwijl de formerende partijen hun plannen schrijven, cruciaal voor de politiek om cultuur prominent op de agenda te zetten. Er wordt gepleit voor het beschermen van de artistieke vrijheid, wettelijke verankering van culturele doelstellingen, eerlijke compensatie voor creatieven en structurele financiële investeringen in de sector. Specifiek wordt een oproep gedaan voor een extra investering van 250 miljoen euro per jaar, zoals ook aanbevolen door de Raad voor Cultuur.

De cultuursector, zo stelt de taskforce, speelt een cruciale rol in de samenleving en economie. Jaarlijks geniet 87 procent van de Nederlanders van culturele activiteiten en is 64 procent actief betrokken bij het beoefenen van kunst en cultuur. Economisch gezien draagt de sector € 33,1 miljard bij en is goed voor 4,1 procent van de werkgelegenheid in Nederland, met een aanzienlijk internationaal bereik. De sector stimuleert niet alleen creativiteit en innovatie maar versterkt ook de economische kracht en het vestigingsklimaat van Nederland.

Eerder hebben vier grote private cultuurfondsen al hun zorgen geuit over het gebrek aan aandacht voor cultuur tijdens de huidige formatiegesprekken.