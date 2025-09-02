Max Verstappen over zijn toekomst: ‘Radicaal anders dan Formule 1’

Max Verstappen over racen in Zandvoort en zijn toekomstplannen

Max Verstappen, die dit weekend actief is op het circuit van Zandvoort, overweegt om volgend seizoen mogelijk ook in andere raceklassen uit te komen. “Dat hangt af van onze prestaties volgend seizoen. Als we competitief zijn, zal mijn aandacht volledig naar de Formule 1 uitgaan. Zo niet, dan sta ik open voor andere mogelijkheden,” vertelde hij tijdens een interview met zijn vader Jos Verstappen (53) voor Viaplay.

De mogelijkheid om mee te doen aan de Dakar Rally wijst hij echter resoluut van de hand. “Ik ga echt geen auto uit het zand trekken. Ik heb een hekel aan zand,” verklaarde de viervoudig wereldkampioen Formule 1. “Echter, de uitdaging van 24-uursraces spreekt mij wel aan. Het is een unieke ervaring en totaal anders dan Formule 1 racen, waarbij je de auto deelt met anderen. Mijn primaire doel was om in de Formule 1 succesvol te zijn, en dat heb ik bereikt. Nu sta ik open voor nieuwe uitdagingen.”

Verbreedde interesses buiten de Formule 1

Max heeft in de loop der jaren steeds meer interesse getoond in andere soorten races, met name in langeafstandsraces. Tot nu toe heeft hij, naast zijn verplichtingen in de Formule 1, geen tijd gehad om aan dergelijke evenementen deel te nemen. Maar nu hij met zijn Red Bull niet consequent voor overwinningen kan gaan, heeft hij zijn blik ook op andere racevormen gericht.

Oranje vlaggen en feestmuziek op weg naar Zandvoort

De sfeer rond het circuit van Zandvoort wordt versterkt door oranje vlaggen en feestelijke muziek, volgens een verslag van Hart van Nederland.

Jos Verstappen, de vader van Max en de op een na meest succesvolle Nederlandse Formule 1-coureur, zou dit jaar mogelijk de Belgische rallykampioen worden. Max grapte: “Dan is hij dit jaar misschien de enige Verstappen die kampioen wordt.”

Laatste race in Zandvoort in 2026

Aankomende zondag neemt Max deel aan de Grand Prix van Zandvoort. Zaterdag staan de derde vrije training en de kwalificaties op het programma, waarna de race op zondag om 15.00 uur begint. Het is bekendgemaakt dat in 2026 de laatste Formule 1-race in Zandvoort zal plaatsvinden.

Prins Pieter Christiaan over de F1 in Zandvoort

Prins Pieter Christiaan heeft in een interview met Radio 538 uitgelicht dat het binnenhalen van de Formule 1 naar Zandvoort een jongensdroom was die werkelijkheid werd.

