Sophie Hermans van de VVD neemt voorlopig de leiding over het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze vervangt Eppo Bruins van de NSC, die samen met de andere NSC-ministers op vrijdag het demissionaire kabinet heeft verlaten.

Sinds 2 juli 2024 is Hermans al minister van Klimaat en Groene Groei en vervult zij de rol van tweede vicepremier. Ze zal de taken van OCW waarnemen totdat er een nieuwe minister is benoemd. Het is een zware opgave voor een minister om de verantwoordelijkheid voor twee ministeries te dragen.

Door het vertrek van de NSC zijn de overgebleven ministers van het kabinet enkel van de VVD en BBB. De PVV heeft de coalitie al eerder, in begin juni, verlaten. Hierdoor is de regering demissionair geworden. Deze status zal waarschijnlijk voortduren tot na de aankomende verkiezingen, die gepland staan voor 29 oktober, waarna een nieuwe coalitie gevormd moet worden. Het kabinet-Rutte IV is al bijna een jaar demissionair.

Hermans heeft overigens politieke wortels die teruggaan naar haar vader, Loek Hermans, die minister van OCW was in het tweede ‘paarse’ kabinet (1998-2002) van PvdA, VVD en D66. Een belangrijk agendapunt voor de cultuursector is het opzetten van een nieuw subsidiebeleid, dat in 2029 geïmplementeerd zou moeten worden.

Illustratie: Herman van Bostelen