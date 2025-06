URK-ster Verliefd: Ontdek Wie Haar Hart Heeft Veroverd!

Er bestaat nog steeds onzekerheid over een mogelijk vervolg op de realityserie Urk!

(zie video)

, en ondertussen gaat het leven van de hoofdrolspelers gewoon door. Jacomien Zoer heeft bijvoorbeeld een nieuwe relatie. Dat onthult ze in een interview met Party.

“Ik ben al een tijdje niet meer samen met de vader van mijn dochters, en ben lange tijd alleenstaande moeder geweest. Maar recentelijk is er weer wat romantiek in mijn leven. Het is allemaal nog erg nieuw. Moet ik nu zeggen dat ik een relatie heb, haha? Ik zou het eerder beschrijven als een nieuwe liefde, en niet zoals met Albert (zie video hieronder). Mijn nieuwe partner heeft niets met sociale media, televisie of andere media, en ik wil hem daar ook niet mee belasten”, vertelt Jacomien.

Ze zijn nu al ‘een paar maanden’ samen en het is gezellig, maar hij zou ‘voor geen tien miljoen euro’ willen meedoen aan de Urkse realityshow. Jacomien zal zijn naam dan ook niet onthullen. “Nee, dat gaat te ver! Straks staat het overal in de media en dat is iets waar hij absoluut geen fan van is. Dus dat gaan we niet doen!”

Vervolg Urk!

Verder in het gesprek legt Jacomien uit dat het nog niet zeker is of er een nieuw seizoen van Urk! zal komen. “Tot nu toe waren het vooral de segmenten die ik met Albert of Teun filmde die populair waren. Zoals die keer dat Albert graag een hond wilde en we samen een puppy gingen bekijken. Of toen we net deden alsof Albert en ik gingen trouwen, compleet met een grote trouwceremonie, wat natuurlijk allemaal gespeeld was. Albert valt op mannen en we zijn gewoon goede vrienden. Mijn privéleven heb ik niet veel laten zien, omdat mijn dochters Sophie (14) en Joyce (12) liever uit de schijnwerpers blijven.”

Of Jacomien zelf nog wil meedoen aan de show is maar de vraag. Ze neemt negatieve reacties namelijk erg serieus (zie video hieronder). “Als mensen mij niet meer leuk vinden op televisie, dan stop ik gewoon. Ik kan niet goed tegen negatieve reacties. Sommigen zeggen dan: ‘Je moet erboven staan’. Of: ‘Je moet ermee leren omgaan’. Nou, dat kan ik niet. Dan stop ik er gewoon mee.”