Jutta Leerdam Verbijsterd: Heftige Reacties Na Kritisch Interview!

Jutta Leerdam stond onlangs voor de camera van de NOS en kreeg daar enkele lastige vragen voorgeschoteld. Hoewel de schaatsster eerder had aangegeven dat ze op de dag van de wedstrijd niet met journalisten wilde praten, maakte ze voor deze gelegenheid een uitzondering. Dit leidde tot een felle uitwisseling toen de interviewer haar kritische vragen stelde.

Vandaag Inside rapporteert dat Jutta na het interview met de NOS boos wegstormde. Ze besloot vervolgens dat ze niet langer met de geschreven pers wilde praten, mede omdat ze het vervelend vond dat het gesprek zich toespitste op een oude enkelblessure. Ze eiste zelfs dat de uitzending niet doorging, hoewel het toch werd uitgezonden.

De aanleiding van het conflict

De journalist vroeg Jutta waarom ze eerder had besloten geen media te woord te staan. “Ik wilde gewoon in mijn eigen bubbel blijven en me focussen op de wedstrijd. Voor een WK praat ik sowieso al minder met de media. Ik heb niet veel te zeggen, ben gefocust en werk elke dag aan verbetering op het ijs. Ik ben helemaal gericht op de wedstrijd,” legde ze uit.

Jutta geeft de voorkeur aan communiceren via haar eigen kanalen. “Ik deel veel online en vertel daar hoe het met me gaat, dus ik voel niet de noodzaak om dat ook nog eens elders te doen. Ik ben al vrij open, denk ik.”

‘Dat wil ik niet bespreken’

Vervolgens werd haar gevraagd waarom haar fysiotherapeut met een hamer op haar enkel tikt. “Daar wil ik liever niet op ingaan,” zei ze. “Dat was een paar jaar terug een issue. We hebben een manier gevonden om het te managen. En dat doe ik. Dagelijks.”

Toen de journalist aandrong, deelde Jutta toch wat informatie. Waarom ze aanvankelijk terughoudend was? “We hoeven het er niet over te hebben,” zei ze. “Ik ben hier om te racen, en het is gewoon een deel van mijn routine.”

Klacht ingediend

Tijdens de Olympische Winterspelen sprak Jutta Leerdam toch met de journalisten, nadat er een klacht was ingediend door de Nederlandse Sport Pers (NSP).

“TeamNL heeft na de verzoeken van de pers contact opgenomen met Jutta Leerdam. Zij heeft zelf besloten om na haar training de Nederlandse media te woord te staan over haar voorbereidingen op de Spelen en haar eerste wedstrijd,” aldus het NOC*NSF.

“Topsporters hebben tijdens de Olympische Spelen het recht om zelf te bepalen of zij met de media spreken. Dit is vastgelegd door het Internationaal Olympisch Comité,” verklaart de Nederlandse sportkoepel.