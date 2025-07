B&B Vol Liefde-tragedie: Deelnemer plotseling overleden

Verdrietig nieuws uit de wereld van B&B Vol Liefde

Ben Vermeer, bekend van seizoen 2 van B&B Vol Liefde, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij deed mee aan het programma in de hoop zijn grote liefde te vinden bij Ted op het eiland Madeira. De eigenaresse van de B&B, waar Ben verbleef, bevestigde afgelopen maandag dat hij afgelopen woensdag is komen te overlijden.

Tijdens een emotioneel gesprek met RTL Boulevard omschrijft ze Ben als “mijn topkandidaat, mijn clown, mijn maatje, mijn kleine schat”. Ze voegt er ook aan toe: “We hebben enorm van hem genoten. Ik heb een dierbare vriend verloren.”

Ben was een opvallende verschijning in het succesvolle tweede seizoen van B&B Vol Liefde (zie de video hieronder), waar hij probeerde de liefde te vinden bij Ted. Hoewel er geen romantische vonk oversloeg, ontwikkelde het duo een diepe vriendschap. Drie jaar geleden kwam Ted zelfs naar Nederland om samen met Ben een auto uit te zoeken voor Bens zoon.

Liefdevolle herinneringen

In een rouwadvertentie brengen zijn familie en vrienden een eerbetoon aan Ben met liefdevolle woorden. “Niet iedereen begreep je, maar dat maakte je juist uniek. Overtuigd dat het genoeg was, heb je ons verlaten, onze onvergetelijke vader, trotse grootvader, mijn lieve vriend.”

