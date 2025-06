Op donderdag 15 mei werd de historische Dorpskerk in Rheden een sfeervolle plek voor een bloemexpositie. Zestig mbo-studenten van Aeres MBO Velp toonden daar hun bloemcreaties aan een breed publiek. De bezoekers, vaak met een kopje koffie van ‘Coffee on Wheels Arnhem’, liepen geïnteresseerd rond en bewonderden de uiteenlopende bloemstukken, aldus Aeres MBO Velp.

Elke student bracht zijn of haar eigen stijl en deskundigheid tot uitdrukking in de diverse bloemwerken, die varieerden van opvallende bruidsboeketten tot elegante backdrops en zelfgemaakte accessoires. De tentoongestelde werken varieerden in stijl van modern en speels tot traditioneel en romantisch, wat voor veel inspiratie zorgde voor zowel professionals in de bloemkunst als liefhebbers.

Verkenning buiten de kerk

Niet alleen de binnenkant van de kerk was het toneel van de expositie; ook buiten waren er kunstwerken te zien. Docenten moedigden de bezoekers aan de buitenkant van het gebouw te verkennen. Een opvallend project was van studente Riëlle Pinkert, die een backdrop had gemaakt in de vorm van een klassieke bank, bedekt met gerecyclede jeans en een verstelbare rugleuning. Ze overweegt om het te verhuren voor evenementen zoals bruiloften, vertelde ze enthousiast.

Behaalde resultaten

Een gedeelte van de kerk was ingericht als een sfeervolle dinerlocatie met mooi gestileerde bloemtafels en passend servies. Op de kerkbanken stonden diverse bloemarrangementen en opvallende pronkstukken. De expositie trok veel publiek en liet duidelijk het vakmanschap en de creativiteit van de studenten zien. De meeste studenten scoorden een ruim voldoende voor hun projecten, terwijl enkelen zich voorbereiden op een herkansing.

Informatieavond over opleidingen

Geïnteresseerden in een opleiding tot Bloemstylist, Biologisch Teler of Hovenier na het bezoeken van de expositie kunnen terecht op de informatieavond die op dinsdag 17 juni van 18.00 tot 20.00 uur plaatsvindt. Docenten en studenten zullen aanwezig zijn om informatie te verstrekken. Aanmelden voor deze avond kan via de website van Aeres Velp.