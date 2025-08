Urk Seafood is bezig met de ontwikkeling van een hoger beroepsonderwijs op Urk. Rein Brands van Urk Seafood benadrukt dat er een grotere behoefte is aan hbo-opgeleide professionals in de visverwerkingssector, zoals gerapporteerd door Omroep Flevoland.

In samenwerking met Aeres in Dronten, onderzoekt Urk Seafood de mogelijkheid om een associate degree programma naar Urk te brengen, of mogelijk daarbij aan te sluiten. Een associate degree is een tweejarige hbo-opleiding die gecombineerd kan worden met een vaste baan.

Diverse mbo-opleidingen

De Urk Seafood Academy biedt momenteel in samenwerking met Firda Urk verscheidene mbo-opleidingen aan. Werknemers in de visindustrie kunnen onder professionele begeleiding hun vaardigheden en kennis binnen het vakgebied uitbreiden. Volgens Brands is het echter niet meer voldoende om alleen met mbo-opgeleiden te werken in deze sector.

De behoefte aan het opstarten van een hbo-opleiding werd enkele weken geleden besproken tijdens een informatiebijeenkomst op Urk. Er blijkt een tekort aan jongeren op Urk die geïnteresseerd zijn in een hogere beroepsopleiding.

Verdere gesprekken gepland na de zomer

Het is nog onduidelijk hoe het opleidingsprogramma er precies uit zal zien en of de studenten hun opleiding in Dronten of op Urk zullen volgen. Aeres Hogeschool en Urk Seafood zullen na de zomer verdere gesprekken voeren om deze details uit te werken.