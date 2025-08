Op een dag, tijdens een wandeling in het bos, stuitte Mariel Cordang op cabaretière en zangeres Mylou Frencken, die daar aan het schilderen was samen met een groep uit een schildercursus. Cordang, die vrijwilligerswerk doet bij kunstencentrum De Kolk in Spaarndam, zag meteen potentieel voor een uniek project: een expositie van theaterprofessionals – zoals acteurs, toneelschrijvers en decorontwerpers – die zich ook bezighouden met beeldende kunst.

Daarom was het afgelopen zondag een drukte van belang in De Kolk, het kunstencentrum en galerie aan de idyllische Westkolk in Spaarndam. De expositie, getiteld Onbedwingbaar – Theatermakers in de beeldende kunst, trok vele bezoekers. De stemming was uitgelaten; voor sommigen was het een weerzien na lange tijd. Aanwezig waren onder andere danser en choreograaf Piet Rogie, toneelschrijver Don Duyns, en kostuum- en decorontwerpster Stans Lutz, alsook Mylou Frencken, de inspiratiebron achter het initiatief.

Vanwege de grote opkomst vond de opening plaats in de Oude Kerk van Spaarndam, die via een smal steegje achter De Kolk bereikbaar is. Cordang gaf een openingswoord waarin ze de beweegredenen van theatermakers om zich met beeldende kunst bezig te houden toelichtte. Zij benadrukte dat het vaak verder gaat dan een hobby; het is voor velen een professionele en gepassioneerde bezigheid.

Cordang legde uit dat voor een danser zoals Piet Rogie, die vaak rond zijn veertigste moet stoppen met zijn professionele danscarrière, beeldende kunst een natuurlijke uitlaatklep is voor zijn creativiteit. Rogie, die al in verschillende galeries in Rotterdam heeft geëxposeerd, toonde op de expositie onder andere het schilderij F. Bacon, een portret van de schilder Francis Bacon.

De medewerkers van De Kolk namen zelf het initiatief om de theatermakers te benaderen, inclusief enkele grote namen zoals Jeroen Krabbé en Thom Hoffman, die respectievelijk schilderen en fotograferen. Hoewel velen geen tijd hadden of niet wilden deelnemen, is Cordang blij met degenen die wel enthousiast reageerden.

In de knusse ruimtes van de galerie biedt Onbedwingbaar – Theatermakers in de beeldende kunst een fascinerende kijk op de veelzijdigheid van deze artiesten. Van de ingetogen tekeningen van Stans Lutz tot het kleurrijke en politiek beladen schilderij van acteur Tibor Lukács, waarop Donald Trump als marionet wordt afgebeeld met Mark Rutte als buikspreker.

Opvallend zijn ook de foto’s van Michiel Voet, die veel werkt met Toneelgroep Maastricht. Zijn werk, waaronder het portret De Onzichtbare Man, toont een intrigerende vermenging van mens en dier. Voet’s theaterervaring is duidelijk zichtbaar in zijn fotografische werken.

De kunstwerken zijn ook te koop, met prijzen die variëren van 80 euro voor tekeningen van Rieks Swarte tot 9500 euro voor Passion, Grace & Fire van Rob Sjouke. De opbrengsten van sommige werken, zoals het werk Gaza van Thomas Maas voor 950 euro, gaan naar goede doelen, zoals de organisatie Plant een Olijfboom.