Gayle King en Lauren Sanchez slaan terug na kritiek op Blue Origin missie: “Ik ben echt gepassioneerd!”

Reactie van Gayle King en Lauren Sanchez op Kritiek

Gayle King en Lauren Sanchez hebben fel gereageerd op de kritiek die zij ontvingen voor hun deelname aan de volledig vrouwelijke Blue Origin NS-13 missie.

Het team bestond uit beroemde vrouwen waaronder Katy Perry, burgerrechtenactiviste Amanda Nguyen, voormalig NASA-ingenieur Aisha Bowe en filmproducent Kerianne Flynn. Dit team werd de eerste volledig vrouwelijke bemanning die de ruimte bezocht sinds de solo vlucht van Sovjet kosmonaute Valentina Tereshkova in 1963.

Bepaalde beroemdheden zoals Amy Schumer, Olivia Wilde en Olivia Munn waren echter niet zo enthousiast over de deelname van deze vrouwen aan de historische ruimtemissie en lieten hun mening duidelijk horen.

King, 70, sprak de kritiek tegen enkele uren na de succesvolle ruimtevlucht van 11 minuten. “Iedereen die dit bekritiseert, begrijpt niet echt wat hier gebeurt,” vertelde de journaliste aan People.

“We kunnen allemaal spreken over de reacties die we krijgen van jonge vrouwen en meisjes over wat dit voor hen betekent,” voegde ze eraan toe.

Sanchez, de verloofde van Blue Origin-oprichter en miljardair Jeff Bezos, reageerde ook kort na de lancering en vertelde dat de kritiek haar juist meer “vurig” maakte. “Het maakt me echt vurig. Ik zou willen dat ze naar Blue Origin komen en de duizenden medewerkers zien die hier niet alleen werken, maar ook hun hart en ziel in dit voertuig stoppen,” zei Sanchez, 55, tegen hetzelfde medium.

“Ze houden van hun werk en ze zijn gepassioneerd over de missie, en dat is een grote zaak voor hen. Dus als we zulke opmerkingen horen, zeg ik gewoon, vertrouw me. Kom met me mee. Ik zal je laten zien waar dit over gaat, en het is echt een eye-opener,” voegde ze eraan toe.

Eerder deze maand noemde Munn, 44, de missie “overdadig” tijdens een aflevering van “Today With Jenna and Friends.” “Ik weet dat dit waarschijnlijk niet het coole is om te zeggen, maar er zijn zoveel andere belangrijke zaken in de wereld op dit moment. Wat gaan jullie daarboven in de ruimte doen? Wat doen jullie daar?” vroeg Munn.

“Als je naar de ruimte wilt gaan, waarom moet je ons dat dan vertellen, weet je? Ga gewoon daarheen, heb een leuke tijd, en kom terug,” voegde ze eraan toe.

Schumer, 43, maakte ook een grapje over de volledig vrouwelijke ruimtebemanning. “Jongens, op het laatste moment hebben ze me toegevoegd aan de ruimtevlucht, en ik ga naar de ruimte,” grapte de komiek in een Instagram-video op de lanceringsdag.

Wilde, 44, maakte ook een grap op Instagram over Bezos die de rekening betaalde voor de buitensporige kosten van de missie. “Miljard dollars gekocht sommige goede memes denk ik,” schreef ze op haar verhaal, samen met een foto van Perry die de grond kuste na terugkeer uit de ruimte.

Model Emily Ratajkowski deed ook mee en hield een tirade over hoe de korte ruimtevaart van de vrouwen en andere dergelijke schadelijk zijn voor “Moeder Aarde.” “Die ruimtemissie van vanochtend? Dat is het einde der tijden. Dit is zo absurd,” vertelde Ratajkowski aan haar TikTok-volgers in een selfie-stijl video gefilmd in de auto.

“Dat jullie geven om Moeder Aarde en het gaat over Moeder Aarde, en jullie gaan omhoog in een ruimteschip dat is gebouwd en betaald door een bedrijf dat de planeet enkelhandig vernietigt?” voegde ze eraan toe.

Blue Origin’s New Shepard 31 werd om 9:30 uur gelanceerd vanuit de basis van het bedrijf in West-Texas, met alle zes bemanningsleden aan boord.

Net zoals bij eerdere ruimtetoerismemissies, ontwierp Blue Origin een speciaal insigne voor de ruimtepakken van de vrouwen, met al hun namen en een knipoog naar elk van hun werken en ambities.

De reis van de vrouwen zal de 11e bemande vlucht van de New Shepard markeren.

