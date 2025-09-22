Techsector krijgt meer geld: Expats en investeerders gekort na Prinsjesdag!

Hoewel veel informatie al vooraf was uitgelekt, brengt Prinsjesdag toch diverse nieuwe beleidsmaatregelen met zich mee die van invloed zijn op ondernemers en bedrijven. Terwijl het ministerie van Economische Zaken aanzienlijke bedragen investeert in technologische startups en scale-ups, zien partners in private equity en expats hun voordelen verminderen.

Investering van bijna een half miljard in technologie

Het demissionaire kabinet investeert extra bijna 500 miljoen euro in de technologische sector. Vanuit de begroting van Economische Zaken wordt 230 miljoen euro overgemaakt naar een Europees fonds voor de halfgeleiderindustrie, het zogenaamde Important Project of Common European Interest in Advanced Semiconductor Technologies.

Dit bedrag zal ten goede komen aan projecten in Nederland, met 30 miljoen euro specifiek gereserveerd voor kleinere ondernemingen. Het fonds is bedoeld om onderzoek en ontwikkeling te steunen, evenals de initiële productie van nieuwe generaties halfgeleiders, ontwerptechnologieën en hun toepassingen.

Daarnaast wordt er 200 miljoen euro gericht op het ondersteunen van technologische startups via het European Tech Champions Initiative (ETCI). Dit initiatief financiert Europese venture capital-fondsen om startups en scale-ups minder afhankelijk te maken van kapitaal buiten Europa.

Van deze 430 miljoen euro is een deel afkomstig uit het Nationale Groeifonds, beheerd door Economische Zaken, dat ook in 2026 nog financiering biedt aan eerder goedgekeurde projecten.

Hogere belasting voor private equity-managers

Managers van private equity-fondsen die privé investeren in hun portfolio-ondernemingen zullen vanaf volgend jaar meer belasting moeten betalen. Ze betalen nu tussen de 24,5 en 31 procent belasting in box 2 over hun winsten, op basis van de lucratiefbelangregeling. Deze tarieven zullen stijgen naar tussen de 28,45 procent en 36 procent (het tarief van box 3).

Beperkingen voor expatregeling

De fiscale regelingen voor expats worden versoberd volgens het Belastingplan 2026. De regeling voor extraterritoriale kosten wordt aangepast, wat inhoudt dat werkgevers bepaalde extra kosten voor levensonderhoud en internationale privécommunicatie niet langer onbelast kunnen vergoeden.

Subsidies voor windparken op zee hervat

De subsidie voor de bouw van windparken op zee wordt opnieuw ingevoerd. Het kabinet heeft besloten volgend jaar bijna een miljard euro vrij te maken om te voorkomen dat de bouw van deze parken stagneert, nadat deze de afgelopen jaren zonder subsidies werden aanbesteed.

De normale subsidie die volgend jaar wordt verstrekt is van tijdelijke aard. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan nieuwe wetgeving die contracten voor verschillen mogelijk maakt, waarbij subsidies worden verleend bij lage elektriciteitsprijzen en winsten worden afgeroomd bij hoge prijzen.

Uitbreiding van de Indirecte Kosten Subsidie voor industriële stroomkosten

De IKC-regeling, die grootverbruikers in de industrie compenseert voor hoge elektriciteitskosten, wordt met een jaar verlengd tot en met 2028. Voor de periode van 2025 tot en met 2028 is er een totaalbedrag van 643 miljoen euro beschikbaar, waarvan voor 2026 al 129 miljoen euro is gereserveerd om de energiekosten van 2025 te compenseren.

Het kabinet hoopt hiermee ook de businesscase voor extra windcapaciteit op zee vanuit de vraagzijde te stimuleren.

CO2-heffing effectief uitgeschakeld

Hoewel de nationale CO2-heffing voor de industrie op papier blijft bestaan, wordt deze zodanig aangepast dat deze geen pijn meer doet aan de industrie. Bedrijven mogen bijvoorbeeld meer uitstoten voordat ze belasting moeten betalen. De meeste bedrijven blijven al onder deze vrijgestelde hoeveelheid CO2, die echter jaarlijks afneemt om bedrijven aan te moedigen te verduurzamen.

Door deze belasting niet volledig te schrappen, voorkomt het kabinet een vermindering van de inkomsten uit het Europese coronaherstelfonds, wat de staatskas 1,2 miljard euro zou kunnen kosten.

CBAM: Betalen voor CO2-uitstoot van geïmporteerde goederen

Vanaf 1 januari wordt het Europese Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ook in Nederland ingevoerd. Importeurs van bepaalde goederen, waaronder ijzer, staal, cement, aluminium, meststoffen, elektriciteit en waterstof, moeten dan betalen voor de CO2 die is uitgestoten tijdens de productie buiten de EU.

Dit gebeurt door het aankopen van CBAM-certificaten, wat leidt tot hogere inkoopkosten. De prijs van deze certificaten is gekoppeld aan het EU-ETS.

SDE++ regeling blijft beschikbaar in 2026

De subsidiepot voor de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) blijft ook in 2026 beschikbaar. Deze regeling biedt ondernemers onder andere mogelijkheden om duurzame technieken zoals zon- en windparken, groene waterstof en geothermie beter te laten concurreren. Het indicatieve budget is 8 miljard euro.

Extra financiering voor uitbreiding van het stroomnet, warmtenetten en elektrolyseprojecten

Er wordt 162 miljoen euro extra vrijgemaakt vanuit het Klimaatfonds voor gebiedsinvesteringen om hoogspanningsnetten aan te passen, met als doel de problemen rond netcongestie aan te pakken.

Voor de opschaling van warmtenetten wordt vanuit het Klimaatfonds 174,5 miljoen euro extra gereserveerd onder de Garantieregeling Warmtenetten en 195 miljoen voor de ondergrondse leiding van WarmtelinQ van de haven van Rotterdam, om huishoudens in Zuid-Holland van warmte te voorzien. Dit betreft staatsgaranties die warmtebedrijven helpen om gemakkelijker schuldfinanciering te regelen tegen aantrekkelijke voorwaarden voor hun investeringen.

Een bedrag van 212 miljoen euro wordt vanuit het Klimaatfonds ingezet om ondersteuning te bieden aan elektrolyseprojecten op land voor verdere opschaling.

Verlenging van accijnskorting op brandstof

Een van de duurste maatregelen uit de Miljoenennota: de korting op brandstofaccijnzen wordt met een jaar verlengd, waarvoor het kabinet 1,6 miljard euro uittrekt. Zonder deze maatregel zou een liter benzine volgend jaar ongeveer 25 cent duurder worden.

Drie jaar geleden werd vanwege de energiecrisis een tijdelijke korting op de brandstofaccijns ingesteld. Op benzine geldt een korting van 17,3 cent per liter en op een liter diesel een korting van 11,1 cent. De invoer van rode diesel, een brandstof met een lagere accijns voor sectoren zoals de landbouw, wordt afgeschaft.

Meer korting op motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s

Voor de periode 2026-2028 wordt de korting op de motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s verhoogd van 25 naar 30 procent. In 2029 gaat de korting weer terug naar 25 procent. Er wordt nog onderzocht of het systeem voor het heffen van motorrijtuigenbelasting wordt aangepast, zodat niet langer belasting wordt geheven op het gewicht van de auto (elektrische auto’s zijn vaak zwaarder door de accu), maar mogelijk op het formaat.

Bijtelling voor elektrische auto’s gelijkgesteld aan die voor brandstofauto’s

Vanaf 2026 geldt voor elektrische auto’s dezelfde bijtelling als voor brandstofauto’s: 22 procent. Momenteel is de bijtelling voor elektrische auto’s 17 procent over de eerste 30.000 euro van de cataloguswaarde en 22 procent over het resterende bedrag.

Kilometerregistratie voor mkb’ers afgeschaft

Staatssecretaris Thierry Aartsen heft de verplichte kilometerregistratie op voor bedrijven met tussen de 100 en 250 werknemers. Deze maatregel was sinds juli 2024 van kracht en verplichtte werkgevers om alle zakelijke ritten en woon-werkverkeer bij te houden voor klimaatrapportages. Ondernemers hadden massaal geklaagd over de administratieve last. Alleen grote bedrijven met meer dan 250 werknemers moeten nog steeds rapporteren.