KPMG Nederland was al eerder bestraft met een boete van 25 miljoen dollar wegens soortgelijke examenfraude. Naar aanleiding daarvan zijn verscheidene werknemers ontslagen.

De boetes voor de betrokken kantoren zijn verminderd omdat ze hun medewerking aan het onderzoek verleenden en reeds stappen hadden ondernomen om herhaling in de toekomst te voorkomen. EY is een boete van 2,5 miljoen dollar opgelegd, terwijl Deloitte en PwC elk een boete van drie miljoen dollar moeten betalen.

De toezichthouders stellen dat deze firma’s onvoldoende maatregelen hebben genomen om bedrog bij examens te voorkomen. Deze toetsen waren bedoeld om de integriteit en vaardigheden van het personeel te beoordelen. De fraude heeft plaatsgevonden over een periode van vijf jaar, van 2018 tot 2023, waarbij honderden werknemers onderling antwoorden uitwisselden.

