Europese AI- en Defensiestartups: €30 Miljard Aan Investeringen in 2025!

Beleggers investeren grootschalig in ondernemingen die bijdragen aan de technologische zelfstandigheid van Europa. In 2025 namen de investeringen in AI-initiatieven toe met meer dan 35% tot een bedrag van 23,5 miljard euro, terwijl de fondsen gericht op Europese defensie-startups zelfs met 55% stegen tot een recordhoogte van 8,7 miljard dollar.

Europese startups in kunstmatige intelligentie en defensietechnologieën zijn een magneet voor miljarden aan investeringen. Beleggers zien groot potentieel in deze sectoren, die als essentieel worden beschouwd voor de economische competitiviteit en veiligheid van Europa.

Vorig jaar stegen de totale investeringen van venture capital-fondsen in Europa met 5% naar 66 miljard euro, het hoogste niveau sinds de uitbraak van de coronapandemie. Deze toename was voornamelijk te danken aan significante investeringen in AI en defensie, volgens gegevens van marktonderzoeksbureau PitchBook.

Waarderingen schieten omhoog

Recentelijk zijn er opvallende successen geboekt, met meer grote deals in het vooruitzicht. De Zweedse juridische AI-startup Legora, die momenteel een nieuwe financieringsronde ingaat, wordt door de Financial Times getaxeerd op 4 miljard dollar, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 1,8 miljard dollar in oktober.

De Londense startup Synthesia heeft onlangs 200 miljoen dollar opgehaald bij een waardering van 4 miljard dollar.

Ook in de defensiesector zijn er belangrijke ontwikkelingen: Isar Aerospace onderzoekt nieuwe investeringen met een waardering rond 1 miljard dollar. Duitse droneproducenten Helsing en Quantum Systems wisten vorig jaar bijna 1 miljard euro bij elkaar te brengen.

AI verantwoordelijk voor een derde van alle transacties

AI-gerelateerde transacties waren vorig jaar verantwoordelijk voor meer dan 35 procent van alle Europese venture capital-investeringen, goed voor een totaal van 23,5 miljard euro. In 2024 was dit nog 17,7 miljard euro.

Investeringen in Europese defensiestartups en gerelateerde bedrijven stegen met 55 procent naar een record van 8,7 miljard dollar, volgens cijfers van het NAVO Innovatiefonds en Dealroom. Deze toename werd vooral gedreven door grote investeringsrondes in sectoren zoals quantumcomputing en ruimtevaart.

Zeepbel op komst?

De oplopende waarderingen volgen een vergelijkbare trend als in de VS, wat ook tot bezorgdheid leidt. Zo uitte Demis Hassabis, de directeur van Googles AI-onderzoekslab DeepMind, zijn zorgen dat de investeringshausse in AI kenmerken vertoont van een zeepbel.

Hassabis merkt op dat ‘seedrondes’ van meerdere miljarden dollars voor startups zonder product of bewezen technologie op lange termijn niet houdbaar zijn en kunnen leiden tot correcties in bepaalde marktsegmenten. Hassabis is zeker niet de enige expert die waarschuwt voor deze ontwikkeling.