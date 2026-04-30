Kijkers woedend op rokerige beelden Artemis-lancering: Beste zicht vanuit vliegtuigpassagier!

Hun droom van een perfect uitzicht ging in rook op.

Kijkers hebben felle kritiek geuit op de live-uitzending van NASA van de historische lancering van de Artemis II-raket op woensdagavond. Velen beweren dat de camera de lancering grotendeels miste, terwijl anderen zeggen dat de beste video’s vanuit passerende passagiersvliegtuigen werden gemaakt.

De beelden werden gisteravond opgenomen toen Artemis II succesvol vier astronauten — Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen en Victor Glover — vanuit Cape Canaveral in Florida de baan om de aarde in stuurde voor een tiendaagse missie die een rondje om de maan omvat.

Als deze missie succesvol is, zou dit onze eerste maanreis sinds de Apollo 17 in 1972 markeren, evenals onze diepste ruimtereis ooit, met meer dan 250.000 mijl afgelegd.

Maar terwijl de raket opsteeg aan het begin van deze zogenaamde renaissance van ruimteverkenning, leek iedereen hetzelfde te denken — waarom kunnen we dit niet zien?

“Jaren gewacht op deze lancering en de cameraman richt zich op de rook,” mopperde een toeschouwer op Reddit terwijl hij de vermeende slechte beelden van de ontsteking hekelde. “Hoe kun je de hele raket missen tijdens een raketlancering?”

Ze wezen het vermeende blunder toe aan het hebben van een “raket van 4 miljard dollar” maar “camerawerk van 4 dollar.”

“De hele productie was waardeloos,” klaagde een andere teleurgestelde kijker terwijl hij de letterlijke rookgordijn bekritiseerde. “Lancering gemist. Booster scheiding gemist. Scheiding van de bemanningsmodule gemist.”

“Schakelde over naar een onverklaarbaar zwart scherm,” bekritiseerde een derde. “Op een gegeven moment waren er oranje wolken in de hoek.”

“Serieus, wat was dat,” uitte een commentator. “Van alles, een basisanimator had een geweldig beeld kunnen creëren. Mijn kinderen waren zo in de war.”

In feite beweerden sommigen dat er een enorme kloof was in de dekking tussen de ontsteking en toen de Artemis II opsteeg.

“ABC toonde de motorontsteking van onder de raket, toen werd het scherm 30 seconden zwart, daarna kregen we een beeld van de raket die al ongeveer 400 voet hoog was!” verklaarde een verontwaardigde Redditor. “Geen live feed van het allerbeste deel! De lift-off!”

De problemen waren blijkbaar niet beperkt tot de lift-off.

“Ze lieten ook de camera het publiek filmen terwijl de boosterraketten scheidden (het enige echt interessante dat gebeurt na de lift-off),” zei iemand.

In feite kwam het beste beeldmateriaal van het historische moment misschien wel met dank aan Delta Airlines Vlucht 1784 die van Costa Rica naar Atlanta, Georgia vloog toen de 32 verdiepingen hoge raket werd gelanceerd vanaf NASA’s Kennedy Space Center, meldde de Sun.

“Mijn neef heeft de lancering van Artemis vastgelegd vanuit zijn vlucht. Zo cool,” schreef Kendall Baker in een X van Artemis II die de lucht in steeg met verblindende witte vlammen die uit zijn stuwraketten schoten.

Het fragment heeft meer dan 1 miljoen weergaven verzameld met commentatoren die beweren dat de clip “het beste op internet vandaag” en “beter dan de NASA-video’s” was.

Een tweede video, naar verluidt genomen vanuit een ander vliegtuig, toonde het maanwaarts ruimtevaartuig dat door de lucht boog, waarbij een rokerig raketpad achterbleef.

Op het moment van schrijven bevindt de Artemis II zich nog steeds in een hoge baan boven onze planeet terwijl de bemanning de systemen test en het ruimtevaartuig handmatig bestuurt.

De reis naar de maan zal ongeveer drie dagen duren, waarna de bemanning rond de maan zal cirkelen, alvorens de zwaartekracht van de aarde te gebruiken om terug naar huis te keren.