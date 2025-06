Siham Bourakaa benoemd: Nieuwe adjunct-directeur bij Theater De Krakeling

Siham Bourakaa promoveert tot adjunct-directeur bij Theater De Krakeling

Met ingang van 1 augustus zal Siham Bourakaa de rol van adjunct-directeur op zich nemen bij Theater De Krakeling, waar zij samen met algemeen directeur/bestuurder Sophie Lambo de leiding zal hebben.

Sinds 2016 is Siham Bourakaa werkzaam bij Theater De Krakeling, waar ze verschillende functies heeft bekleed op het gebied van zakelijke en publieke dienstverlening. Haar eerdere carrière omvat posities bij lokale televisiezender AT5 en het Amsterdams Andalusisch Orkest.

Als adjunct-directeur heeft Bourakaa het voornemen om de positie van Theater De Krakeling als toonaangevend jeugdtheaterhuis in Amsterdam te consolideren en tevens de financiële stabiliteit van de organisatie te versterken. Ze zal verantwoordelijk zijn voor activiteiten zoals fondsenwerving, commerciële verhuur en het opzetten van strategische allianties en partnerschappen.

Directeur Sophie Lambo is verheugd over Bourakaa’s nieuwe functie. ‘Siham brengt een schat aan zakelijke kennis mee, met name op het gebied van verhuur, sponsoring, fondsenwerving en marketing. Haar diepgaande betrokkenheid en uitgebreide netwerk zijn van onschatbare waarde om ons theater verder te ontwikkelen voor de kinderen en jongeren in Amsterdam en om onze positie binnen de stad te versterken,’ aldus Lambo.

Bourakaa zelf kijkt uit naar de nieuwe mogelijkheden die haar positie met zich meebrengt. ‘Al vanaf mijn begin bij De Krakeling in 2016 heb ik me gericht op het diverser en inclusiever maken van jeugdtheater. Ik heb steeds gezocht naar partners die frisse inzichten, nieuwe stemmen en divers publiek konden introduceren. Deze nieuwe rol geeft mij de perfecte gelegenheid om zowel persoonlijk als professioneel te groeien en om Theater De Krakeling verder te ontwikkelen,’ zegt Bourakaa.

