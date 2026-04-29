Zeldzame Vondst: Munt voor busrit blijkt 2000 jaar oude relikwie!

Een 2000 jaar oude munt gebruikt als buskaartje

In Engeland werd onlangs een 2000 jaar oude munt gebruikt als buskaartje, zonder dat men zich aanvankelijk bewust was van de historische waarde. Het bleek te gaan om een munt uit het Carthaagse rijk.

De munt, geslagen in het huidige Cádiz, Spanje, is onlangs geschonken aan de Leeds Museums en Galleries, volgens een verklaring van de stad Leeds in maart.

Carthago was een oude beschaving in Noord-Afrika die bestond van ongeveer 800 v.Chr. tot 146 v.Chr., en de munt dateert uit de eerste eeuw v.Chr.

Het relikwie werd in de jaren 1950 verzameld door een medewerker van Leeds City Transport, James Edwards genaamd, die aan het einde van elke dag de bus- en tramtarieven optelde en telde.

Edwards hield munten die niet ingewisseld konden worden — waaronder buitenlands of vals geld — apart en nam deze mee naar huis.

Hij gaf de oude munt aan zijn kleinzoon, Peter, die het in een houten kist bewaarde.

Nu, op 77-jarige leeftijd, heeft Peter Edwards de munt opnieuw onderzocht en de herkomst ervan onderzocht.

“Noch mijn grootvader noch ik waren muntenverzamelaars, maar we waren gefascineerd door hun herkomst en beeldtaal — voor mij waren ze een schat,” zei Peter Edwards.

Hij voegde eraan toe: “De munt heeft me altijd gefascineerd omdat het moeilijk was te achterhalen waar deze vandaan kwam.”

Edwards schonk de munt aan de collectie van Leeds Discovery Center, een gratis museum dat “munten en valuta uit culturen over de hele wereld omvat, die duizenden jaren geschiedenis bestrijken”, zei de stad.

De munt zou verzameld kunnen zijn door een soldaat die naar Leeds terugkeerde, zei een woordvoerder van de Leeds City Council, maar ambtenaren zeggen dat ze “nooit zeker zullen weten”.

Soortgelijke munten zijn eerder gevonden, vertelde de functionaris aan Fox News Digital, waardoor experts dit exemplaar konden vergelijken en identificeren.

De woordvoerder voegde eraan toe dat een curator van Leeds de identiteit van de munt bevestigde en aanvullende achtergrondinformatie leverde na de donatie van Peter Edwards.

De Carthaagse munt draagt het beeld van de god Melqart, de Fenicische tegenhanger van Hercules.

“In die tijd droegen sommige Fenicische munten Griekse beelden om ze aantrekkelijker te maken voor handelaren”, zei de Leeds City Council in een verklaring.

Edwards vertelde stadsfunctionarissen dat zijn grootvader “trots” zou zijn om te weten dat de munt terug zou komen naar Leeds.

Hij voegde eraan toe: “Hoe het daar is gekomen, zal echter altijd een mysterie blijven.”

