Vanaf oktober 2026 zal Dina Dooreman de leiding overnemen van het TheaterFestival van Vlaanderen. Ze neemt de fakkel over van Nora Mahammed, die sinds afgelopen oktober hoofd van de afdeling Drama aan de Brusselse kunstschool RITCS is. In afwachting van haar aanstelling, zal Hendrik de Smedt in september als tijdelijk festivaldirecteur optreden.

Dina Dooreman zal vanaf april beginnen met het ontwikkelen van haar visie en het voeren van gesprekken over de toekomst van het TheaterFestival. Op dit moment is ze nog werkzaam als stadsdramaturg bij de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS), waar ze sinds 2019 actief is. Ze heeft een achtergrond in theaterwetenschappen en heeft ervaring opgedaan bij onder meer het Toneelhuis, VIERNULVIER en de Universiteit Gent, waar ze als externe relaties medewerker, gastdramaturg en gastprofessor werkzaam was. Ook was ze als expert betrokken bij diverse jury’s, waaronder de PrixFintroPrijs, de Caroline Pauwelsbeurs en de commissie voor Vlaamse projectsubsidies.

Net zoals in Nederland markeert het TheaterFestival in Vlaanderen de start van het podiumkunstenseizoen door een juryselectie van de meest opmerkelijke werken van het voorgaande seizoen te tonen. Het festival fungeert als een platform waar publiek en artiesten elkaar ontmoeten, workshops bijwonen en kritisch reflecteren op de gepresenteerde voorstellingen.

Dooreman is van plan om het festival te verrijken door ‘vanuit een dramaturgisch perspectief te reflecteren op de kracht van performativiteit, zowel in de kunsten als in de maatschappij’. Ze streeft naar een divers samengestelde jury, verdieping in dramaturgie en artistieke ontwikkeling. ‘Op deze manier kan het festival verder evolueren tot een plek die het landschap van de podiumkunsten niet alleen viert, maar ook kritisch bevraagt en vernieuwing stimuleert.’

Voorzitter Ilse Tack is vol lof over de toekomstige directeur: ‘Dina heeft alle kwaliteiten om het TheaterFestival op een duurzame manier te vernieuwen, als een drijvende kracht voor inclusie, democratisering en sectorale verandering, ondersteund door een helder, aantrekkelijk en publieksvriendelijk festival dat theater viert als een gemeenschappelijke ervaring.’

Hendrik De Smedt, de interimdirecteur, was eerder acht jaar lang hoofd van de Theaterafdeling van het RITCS, School of Arts. Hij droeg vorige oktober die rol over aan Nora Mahammed. Als freelance theatermaker en producent heeft hij onder andere A Two Dogs Company opgericht en is hij actief betrokken bij verschillende kunstenaarsorganisaties. Tijdens de Brusselse editie van het TheaterFestival in 2015 vervulde hij al eens de rol van tijdelijk directeur.