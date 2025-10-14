Marco Gerris, een vermaard choreograaf, is de laureaat van de Johannes Vermeerprijs 2025. Door de jaren heen heeft hij met zijn producties een breed publiek weten te bereiken, inclusief nieuwe dansenthousiastelingen en verschillende generaties, en wordt hij gezien als een belangrijke inspirator en vernieuwer in het Nederlandse danstheater. Op 17 november zal cultuurminister Gouke Moes deze prestigieuze Nederlandse staatsprijs voor kunsten overhandigen in de Nieuwe Kerk te Den Haag. Het is de eerste keer dat een dansartiest deze eer ten deel valt.

De jury, geleid door Marise Voskens, was unaniem in haar keuze voor Gerris vanwege zijn grensverleggende werk dat urban sports, dans, theater en andere kunstvormen op een unieke wijze integreert. ‘Hij vangt de geest van deze tijd en weet deze om te zetten in vernieuwende theatrale uitdrukkingen. Met zijn experimentele, multidisciplinaire samenwerkingen creëert hij een samenhang van universele artistieke expressie en energie in dans en beweging, die leidt tot verrassende nieuwe combinaties en het podium transformeert in een arena voor diversiteit.’

Gerris, geboren in 1975 op de Filippijnen en opgegroeid in België, vestigde zich tegen het einde van de jaren negentig in Nederland. Hier ontplooide hij zich als danser, skater en acteur, en werd hij Nederlands kampioen Freestyle Skaten. Hij werkte mee aan verscheidene producties, waaronder de musical Eindeloos en voorstellingen van dansgroep AYA. In het Vondelpark in Amsterdam ontmoette hij vele performers van diverse disciplines, wat in 2000 leidde tot de oprichting van zijn eigen gezelschap: ISH Dance Collective (ISH). De naam ISH symboliseert de hybride stijl van hiphopdans en urban sports in het theater.

In de loop van vijfentwintig jaar ontwikkelde zijn gezelschap zich tot een internationaal erkende naam, geroemd om de interdisciplinaire benadering en de sterke verbinding met een jong en divers publiek. Gerris heeft talrijke producties gerealiseerd, waaronder ISH 2 (2002), MonteverdISH – A Hiphop Breakdance Opera (2011), Elements of Freestyle (2017), Hiphop Circus (2025), en Rhythm & Flow (2024). Zijn coproducties met grote gezelschappen zoals Amsterdam Sinfonietta (Het Barre Land, 2022), Het Nationale Ballet (Narnia, 2015; GRIMM, 2018; Dorian, 2023) en de seizoensopening van het Koninklijk Concertgebouworkest hebben eveneens veel lof ontvangen.

Naast het ontwikkelen van eigen producties, zoekt Gerris actief naar samenwerkingen over de grenzen van disciplines heen en slaagt erin verschillende werelden samen te brengen. Hij combineert straatstijlen met ballet, theater en klassieke muziek, en toont aan hoe verschillende kunstvormen elkaar kunnen verrijken en versterken. Met de ISH Academy, diep geworteld in de jongerencultuur, begeleidt en inspireert hij kinderen en jongeren om hun creativiteit, talenten en persoonlijkheden te ontdekken. Via het talentprogramma van ISH ondersteunt hij continu nieuwe kunstenaars en performers in hun professionele ontwikkeling.

In 2020 ontving Gerris de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de Nederlandse podiumkunsten. In 2024 werd Rhythm & Flow bekroond met de Zwaan (VSCD-Dansprijs) voor de meest indrukwekkende dansproductie van het jaar.

De Johannes Vermeerprijs, ingevoerd in 2008 door de toenmalige cultuurminister Plasterk, is gekoppeld aan een geldbedrag van 100.000 euro dat besteed kan worden aan een speciaal project binnen het artistieke werkgebied van de winnaar. Onder voorgaande laureaten bevinden zich operaregisseur Pierre Audi, kunstenaar Marlene Dumas, architect Rem Koolhaas, modeontwerper Iris van Herpen, schrijver Arnon Grunberg en fotograaf Erwin Olaf.

Ter viering van de uitreiking van de Johannes Vermeerprijs organiseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een tentoonstelling over het werk van de prijswinnaar in de OCW-etalage. Deze bevindt zich naast de ingang van het ministerie aan de Rijnstraat 50 in Den Haag en is vrij toegankelijk. De tentoonstelling, ontworpen door decorontwerper Ascon de Nijs, is te bezichtigen vanaf 17 november 2025 tot eind april 2026.