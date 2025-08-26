NASA’s Curiosity vindt ‘koraal’ op Mars: Bewijs dat er water was!

Leven op Mars: Een Mogelijke Realiteit?

Het begint er steeds meer op te lijken dat Mars ooit leven heeft kunnen ondersteunen.

Recentelijk stuitte een NASA-ruimtevaartuig, de Curiosity rover, op een stuk rots op Mars dat veel weg heeft van een koraalsoort die normaal gesproken op de zeebodem wordt gevonden. Volgens onderzoekers werd deze rots ongeveer een miljard jaar geleden gevormd.

Het object, slechts ongeveer 2,5 centimeter breed en lichtgekleurd, was geërodeerd door de wind en werd ontdekt in de Gale Krater, een groot inslagbekken op Mars.

Een zwart-wit foto genomen door een telescopische camera legde het bekende object vast. Hoewel deze vondst opwindend is, is het niet de eerste keer dat zoiets op Mars is aangetroffen.

Dezelfde camera, ook wel bekend als Curiosity’s Remote Micro Imager, heeft in het verleden vergelijkbare objecten vastgelegd, wat wijst op een waterrijke geschiedenis van de planeet.

Dit komt doordat deze objecten “miljarden jaren geleden gevormd werden toen er nog vloeibaar water aanwezig was op de Rode Planeet. Water voerde opgeloste mineralen mee in de spleten van rotsen en droogde later op, waardoor de geharde mineralen achterbleven,” zoals NASA onlangs uitlegde.

“Dit veelvoorkomende proces, dat we ook veel op Aarde zien, heeft op Mars fantastische vormen gecreëerd, waaronder een rots in de vorm van een bloem,” vervolgde het statement.

Deze ontdekkingen voeden de hoop dat er misschien toch leven op Mars is geweest.

Curiosity’s Drukke Zomer

Deze zomer was een drukke periode voor NASA’s Curiosity. In juni legde het beelden vast van een geologische structuur die vanwege het insectachtige patroon van richels de bijnaam “spinnenwebben” heeft gekregen.

Net zoals het koraalachtige rots, wijzen deze “spinnenwebben” er ook op dat er ooit water op Mars was dat later verhard is.

“De verzamelde beelden en data werpen al nieuwe vragen op over hoe het oppervlak van Mars miljarden jaren geleden veranderde,” zei NASA in een eerdere verklaring.

“De Rode Planeet had ooit rivieren, meren en mogelijk zelfs een oceaan. Hoewel wetenschappers niet zeker weten waarom, droogde zijn water uiteindelijk op en veranderde de planeet in de koude woestijn die het vandaag de dag is.”

“Opmerkelijk is dat de boxwork-patronen laten zien dat zelfs te midden van deze uitdroging, water nog steeds ondergronds aanwezig was, wat de vandaag de dag waargenomen veranderingen veroorzaakte,” voegde NASA toe.

“Eeuwen van zandstralen door de Marswind hebben de rots weggesleten, maar niet de mineralen, waardoor netwerken van resistente richels zichtbaar werden.”

