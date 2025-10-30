Betoverende video toont meest nauwkeurige zicht op Mars: Vlieg mee over de buitenaardse oppervlakte!

Virtuele Verkenning van Mars

Het is een virtuele missie naar Mars.

Hoewel een echte missie naar Mars nog even op zich laat wachten, biedt een gloednieuwe video van de Mars Express Orbiter ons nu al een virtuele rondleiding over de Rode Planeet.

Deze kubusvormige ruimtevaartuig, gelanceerd door het European Space Agency twintig jaar geleden, heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de vierde planeet vanaf de zon, volgens Phys.org. Gedurende deze periode heeft het de meest gedetailleerde kaart van de Martiaanse atmosfeer en zijn chemische samenstelling samengesteld, de binnenste maan van Mars (Phobos) in verbazingwekkend detail onderzocht, en geografische kenmerken in kaart gebracht die aantonen dat er ooit vloeibaar water vrijelijk stroomde op het ogenschijnlijk onherbergzame oppervlak van de rode planeet.

Virtuele Vlucht over Xanthe Terra

In de meest recente beelden nodigt de Express Orbiter stoel-astronomen uit voor een virtuele vlucht over Xanthe Terra, een hooglandregio net ten noorden van de evenaar.

Hoogtepunten van deze virtuele tour door het Marslandschap omvatten de 100 kilometer brede Da Vinci krater en Shalbatan Vallis, een 1300 kilometer lange uitstroomkanaal dat, volgens wetenschappers, water van de Zuidelijke Hooglanden naar een planeetomvattende oceaan in de Noordelijke Laaglanden heeft geleid.

De onderzoekers hebben dit digitale avontuur gecreëerd met behulp van een mozaïek van beelden genomen tijdens enkelvoudige baanobservaties door de High Resolution Stereo Camera (HRSC) van Mars Express.

Deze beelden werden vervolgens gecombineerd met topografische gegevens uit een digitaal terreinmodel (DTM) om een 3D-weergave van het oppervlak van de Rode Planeet te construeren, welke blijkbaar thuis was aan “vakantie-stijl” stranden en waterlichamen die perfect zouden zijn voor zonne-aanbiddende Martianen.

In feite komt deze adembenemende video te midden van een stroom van ontdekkingen die suggereren dat de schijnbaar desolate planeet ooit een waterrijk wonderland was.

In de zomer heeft NASA’s Curiosity rover foto’s gemaakt van een langgezochte geologische structuur — genaamd “spinnenwebben” — op de Rode Planeet die wijzen op een geschiedenis van stromend water.

“De beelden en gegevens die verzameld worden, roepen al nieuwe vragen op over hoe het oppervlak van Mars miljarden jaren geleden veranderde,” zei NASA in een verklaring. “De Rode Planeet had ooit rivieren, meren en mogelijk een oceaan. Hoewel wetenschappers niet zeker weten waarom, droogde zijn water uiteindelijk op en transformeerde de planeet in de kille woestijn die het vandaag is.”

