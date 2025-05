NASA ontdekt mysterieuze schedelvormige structuur op Mars: Sterrenkijkers verbijsterd!

De Marsrover van NASA heeft een opmerkelijke vondst gedaan – een geheimzinnige verhoging in de vorm van een schedel – gelegen op een helling waar astronomen zeggen dat het niet thuishoort.

De mysterieuze rots – genaamd “Skull Hill” – werd op 11 april ontdekt door de Perseverance rover terwijl deze een heuvel afreed genaamd Witch Hazel Hill.

Deze heuvel maakt deel uit van de Jezero Krater, een enorme kom van 45 kilometer breed die, volgens wetenschappers, ooit een meer bevatte.







Wat de rots zo interessant maakt, is dat het totaal niet lijkt op de omliggende omgeving.

Terwijl het meeste van het terrein lichtgekleurd en stoffig is, is Skull Hill donker, hoekig en bedekt met kleine putjes – alsof het daar vanuit een andere plek is neergezet, volgens Margaret Deahn, een PhD-student aan de Purdue University die met NASA samenwerkt.

Dat zou wel eens kunnen kloppen.

Naast deze ontdekking heeft de rover verschillende interessante rotsen aangetroffen die mogelijk van elders afkomstig zijn en naar hun huidige locatie zijn getransporteerd, wat ook wel "float" genoemd wordt, schreef Deahn in een blogpost over de vondst.







Het team gelooft dat Skull Hill mogelijk van zijn oorspronkelijke locatie is verplaatst door erosie, een oude inslag of een ander krachtig natuurlijk evenement.

Op het eerste gezicht leek het zelfs op een mogelijke meteoriet.

Maar na het gebruik van Perseverance’s laser-aangedreven SuperCam om de chemie van een nabijgelegen soortgelijke rots te controleren, hebben NASA-wetenschappers dat uitgesloten – het had niet de hoge ijzer- en nikkelgehaltes die typerend zijn voor ruimterotsen.

Een andere mogelijke theorie is dat Skull Hill een stollingsgesteente is, gevormd toen lava of magma afkoelde, mogelijk miljoenen of miljarden jaren geleden.

“Gelukkig voor ons heeft de rover instrumenten die de chemische samenstelling van rotsen op Mars kunnen meten,” zei Deahn, wat aangeeft dat er waarschijnlijk meer tests zullen volgen om de herkomst van de rots te bepalen.