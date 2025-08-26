Bernadette Wijnings kiest voor Semmie na AI-startup: ‘Een baan was nooit mijn eerste keuze!’

Een baan? Die zou Bernadette Wijnings alleen overwegen als laatste redmiddel. Desondanks nam ze dit jaar afscheid van haar AI-startup om als CEO van vermogensbeheerder Semmie aan de slag te gaan. ‘Ik heb het gevoel dat al mijn ervaringen van de afgelopen twintig jaar me hebben voorbereid op deze rol.’

‘Een baan staat niet op mijn radar!’ Bernadette Wijnings (44) heeft in haar carrière al veel bereikt. Ze richtte een strategiebureau op, gaf advies aan vele bedrijven, en was recentelijk CEO en medeoprichter van Blanco. Ze was net bezig met haar nieuwe startup toen ze een onverwacht telefoontje kreeg.

Een investeerder was op zoek naar een CEO voor Semmie, het bedrijf van Sem van Berkel junior. Dit bedrijf, dat via een app en online platform beleggen eenvoudig maakt voor particulieren, had haar interesse gewekt. ‘Ik dacht dat hij vroeg of ik iemand kende.’ Maar de vraag was of zij zelf interesse had in de functie.

Een baan? ‘Ik had net mijn IT-startup opgericht, mijn strategiebureau met 25 werknemers overgenomen en de marktstrategie weer op de rails gezet. Daarnaast heb ik een gezin met vijf kinderen. Ik heb altijd gezegd dat een baan pas aan de orde komt als alles misgaat,’ zegt Wijnings met een lach.

Beleggen voor iedereen toegankelijk maken

Sinds juni is Wijnings de leidinggevende bij Semmie. Hoewel niet enorm bekend bij het grote publiek, is het beheerd vermogen van de startup gegroeid van 60 miljoen naar 1,6 miljard euro. Semmie bedient beleggers met vermogens van 10.000 tot 2,5 miljoen euro. Het is geen eenvoudige beleggingsapp zoals Bux, en ook geen prijsvechter, maar maakt beleggen toegankelijk met vier verschillende beleggingsprofielen.

Na meerdere gesprekken besloot Wijnings uiteindelijk om de baan te accepteren en de oprichter op te volgen. ‘Het lijkt alsof al mijn vorige ervaringen me hebben voorbereid op wat ik nu doe.’

Carrière begon bij Alex en Binck

Wijnings leidt nu een snelgroeiend bedrijf met bijna vijftig werknemers. Deze groei is voornamelijk het gevolg van overnames. In twee jaar tijd nam Semmie drie grotere bedrijven over: Index Capital, Indexus en onlangs de particuliere klantenportefeuille van Saxo Bank. Interessant is dat deze oorsprong heeft in Alex, een uitdager van vermogensbeheerders, die later opging in BinckBank en uiteindelijk werd overgenomen door Saxo.

De overname van Alex door BinckBank was Wijnings’ eerste strategische project in de financiële sector. ‘Die Alex-portefeuille is nu hier, wat een grappige cirkel sluit.’ Ook heeft Wijnings een persoonlijke connectie met BinckBank, aangezien ze daar in 2012 een relatie begon met Binck-manager Joost Walgemoed, wat leidde tot een gezamenlijke dochter en de startup fintech Blanco.

Afscheid als medeoprichter van fintech Blanco

Blanco ontwikkelde online software voor vermogensbeheerders. ‘Destijds waren klantgegevens nog overal in hangmappen te vinden. Als de AFM belde, moest snel een dossier worden doorgenomen om de actualiteit te checken.’

Blanco werd marktleider in Nederland in zijn niche. Maar na zes jaar ontstonden er meningsverschillen tijdens een investeringsronde. ‘Achteraf gezien had ik misschien ongelijk, maar destijds was ik niet bereid me te laten dicteren door mijn aandeelhouders.’

Joost bleef Blanco leiden, terwijl Wijnings startups ging adviseren en commissaris werd bij onder meer Solar Monkey. Ze zocht ook naar het perfecte idee voor een nieuwe startup, waarbij ze een playbook had opgesteld met eisen voor de nieuwe onderneming.

AI-startup in softwarehandleidingen

In 2023 begon ze AI-Manual, een AI-startup, met een Italiaan die zich bezighield met onderzoek naar zwarte gaten bij CERN, maar ook dj, fotomodel en professioneel tangodanser was. ‘Een indrukwekkende persoonlijkheid. We hadden een goede klik, wat belangrijk is, omdat je veel tijd samen doorbrengt.’

Hun bedrijf ontwikkelde software die automatisch handleidingen genereert op basis van code. ‘Je voert een stuk code in en er komt een handleiding uit over hoe die software werkt. Veel handleidingen zijn verouderd omdat software continu wordt bijgewerkt’, legt ze uit.

Ondanks haar geloof in het idee, besloot ze na zes gesprekken toch voor Semmie te kiezen. ‘Ik vond mijn rol daar erg aantrekkelijk.’

Zelf aan de knoppen draaien voor groei en schaal

De combinatie van vermogensbeheer en geavanceerde technologie past haar goed. En hoewel het leiden van een grotere organisatie met een buy-and-build strategie anders is dan het opstarten van een startup, geniet Wijnings ervan. ‘Het is prettig om zelf aan de knoppen te kunnen draaien en niet alleen advies te geven. En er is schaal en budget voor groei. Als je iets wilt, kun je het ook laten gebeuren. Ik heb iets prachtigs in handen dat ik nog mooier en groter kan maken.’

De overstap naar Semmie betekende het einde van haar startup. ‘Dat was lastig, vooral voor mijn medeoprichter. We zaten in een positieve flow en dan trek ik de stekker eruit. Dat was pijnlijk, maar we zijn inmiddels weer aan het appen en komen weer als vrienden bij elkaar. Ik heb een kans moeten laten liggen om deze baan te kunnen doen.’

Examen doen bij de AFM

Hoewel Wijnings nooit een ‘echte’ baan had gehad, was het spannend of ze bij Semmie aan de slag kon. De AFM stelt eisen aan bestuurders van financiële instellingen. Een van die eisen is dat iemand in de afgelopen vijf jaar ten minste twee jaar onafgebroken heeft gewerkt bij een ‘gereguleerde’ financiële instelling. Blanco viel daar niet onder. ‘Ik moest tot in detail uitleggen waar ik welke ervaring had opgedaan. Een enorm pak papieren’, zegt ze, wijzend met duim en wijsvinger.

De voorbereiding voor het gesprek met de AFM was intensief. ‘Ik heb hele weekenden zitten studeren. Je weet niet wat ze gaan vragen, hè?’ De spanning voor het verlossende telefoontje was vergelijkbaar met die van een eindexamenkandidaat. ‘Vooraf heb ik met ‘Femme Like U’ van Emma Peters hard op mijn koptelefoon staan dansen en zingen om mezelf op te pompen voor dat gesprek.’

Nieuwe overnames en werken aan de cultuur

Wijnings zit nu op het hoofdkantoor van Semmie in Amsterdam-Zuid. De startup heeft grote plannen. ‘We zijn in gesprek met een grote internationale aandeelhouder die zijn belang nog verder wil uitbreiden, zodat we met nieuwe overnames kunnen blijven meedoen aan de consolidatie van de markt, ook in Europa.’

In haar vorige bedrijven kon Wijnings zelf de cultuur opbouwen. Nu komt ze in een organisatie waarin de afgelopen jaren verschillende bedrijven zijn overgenomen. ‘De kernwaarden kloppen heel erg. Ik zorg ervoor dat iedereen met elkaar in gesprek blijft.’

‘Als nieuwkomer kun je de lijnen uitzetten en bepalen waar je samen naartoe wilt. Gelukkig heb ik een superenthousiast team met veel jonge mensen. Het was een warm bad vanaf het moment dat ik hier binnenstapte.’

Van strijdlustige shield maiden naar werknemer

Voelt Wijnings zich nog steeds een ondernemer? ‘Dat is een diepzinnige vraag. Ik leid Semmie op een ondernemende manier. Maar ik ben niet de eigenaar. Ik neem beslissingen alsof het mijn eigen geld is, en mijn beloningen zijn in lijn met die van mijn aandeelhouders, maar ik ben geen ondernemer die een app bij een grote bank leidt en zichzelf dan ondernemer noemt.’

Wijnings werd altijd gezien als een echte ondernemer. Ze noemt zichzelf op LinkedIn een vrijgevochten ‘shield maiden’. ‘Soms moet je vechten om te bereiken wat je wilt.’ Wat kost het haar, die overstap naar het werknemerschap?

‘De beslissingsbevoegdheid. Ik ben niet meer alleen verantwoordelijk. Maar dat vind ik eigenlijk wel leuk: ik moet opereren binnen de kaders die mijn aandeelhouders stellen, maar ik kan mijn creativiteit goed kwijt in het zo goed en leuk mogelijk maken binnen die kaders.’

‘En bovendien: ik ben niet de typische CEO in deze sector. Dat zijn de grijze mannen in pak met stropdas. Ik ben een uitstekende bestuurder, maar conventioneel? Niet op die manier. Ik ben mijn eigen persoon. Ik ben dezelfde Bernadette als bij Blanco, bij die AI-startup of als strateeg. En de eigenaren van Semmie staan volledig achter mij. Dus ik hoef niet veel op te geven. Oké, voor de AFM droeg ik wel een hooggesloten jurk.’