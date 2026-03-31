NASA-rover ontdekt bizarre ‘spinnenwebben’ op Mars: Aanwijzing voor water?

Hadden de Spinnen van Mars van David Bowie dan toch een kern van waarheid?

Wetenschappers die zich bezighouden met de ruimte zeggen dat ze een landschap hebben waargenomen op de Rode Planeet dat lijkt op spinnenwebben.

De Curiosity rover van NASA heeft zes maanden besteed aan het verkennen van deze locatie om te onderzoeken of dit een aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid van water.

De regio kenmerkt zich door geologische formaties die bekend staan als ‘boxwork’, dit zijn lage richels van ongeveer 1 tot 2 meter hoog met zanderige holtes ertussen.

Het Jet Propulsion Laboratory van NASA verklaarde: “Een heuvelachtig landschap dat eruitziet als spinnenwebben vanuit een baan om de aarde, geeft aanwijzingen over de geschiedenis van water op het oude Mars.”

“De formaties, die zich kilometerslang over het oppervlak uitstrekken, suggereren dat er in dit deel van de Rode Planeet langer grondwater stroomde dan wetenschappers eerder hadden verwacht.

“Deze mogelijkheid roept nieuwe vragen op over hoe lang microbieel leven zou kunnen hebben overleefd op Mars, miljarden jaren geleden, voordat rivieren en meren opdroogden en een bevroren woestijnwereld achterlieten.”

Om de vormen te verklaren, hebben wetenschappers voorgesteld dat er ooit grondwater door grote scheuren in het bedgesteente stroomde, waarbij mineralen achterbleven.

Deze mineralen versterkten vervolgens de gebieden die richels werden, terwijl andere delen zonder minerale versterking uiteindelijk werden uitgehold door de wind.

“Boxwork zien zo hoog op de berg suggereert dat de grondwatertafel vrij hoog moet zijn geweest,” zei Tina Seeger van Rice University in Houston, een van de wetenschappers die het onderzoek naar boxwork leidt. “En dat betekent dat het water dat nodig is voor het in stand houden van leven veel langer aanwezig kan zijn geweest dan we vanuit een baan om de aarde dachten.”

De rover ontdekte ook bobbelige texturen genaamd nodules, een duidelijk teken van vroeger grondwater dat al vaak is waargenomen door Curiosity en andere missies naar Mars.

Tot ieders verrassing werden deze nodules niet gevonden in de buurt van de centrale scheuren, maar langs de wanden van een richel en de holtes daartussen.

“We kunnen nog niet helemaal verklaren waarom de nodules verschijnen waar ze verschijnen,” zei Seeger. “Misschien werden de richels eerst gecementeerd door mineralen, en lieten latere episoden van grondwater nodules rondom hen achter.”

