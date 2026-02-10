Afgelopen weekend heeft Marco Gerris de Andreaspenning mogen ontvangen, een blijk van waardering voor zijn baanbrekende bijdrage aan de podiumkunsten in Amsterdam en de ontwikkeling van jong talent. Als choreograaf en artistiek leider van het ISH Dance Collective ontving hij de onderscheiding uit handen van locoburgemeester Touria Meliani tijdens een evenement van ISH in theaterbroedplaats De Sloot.

In de late jaren ’90 verliet Marco Gerris zijn thuisstad Antwerpen om zich in Amsterdam te vestigen. Hier begon hij zijn carrière als danser, skater en acteur. In 2000 lanceerde hij ISH, zijn eerste dansvoorstelling, waarmee hij tevens zijn eigen dansgroep oprichtte. ISH Dance Collective groeide uit tot een vernieuwend gezelschap dat diverse dans- en theaterstijlen integreert. Gerris introduceerde elementen van hiphopdans, urban sports en circus in het theater en werkte samen met gerenommeerde groepen zoals Het Nationaal Ballet, Jakop Ahlbom Company en Amsterdam Sinfionetta.

Naast zijn werk in het theater speelt Gerris een cruciale rol in de talentontwikkeling binnen Amsterdam. De ISH Academy biedt jongeren van 6 tot 18 jaar de kans om hun creatieve vaardigheden en talenten te ontwikkelen en hun zelfvertrouwen te versterken.

Vorig jaar kreeg Gerris, als eerste choreograaf ooit, de Johannes Vermeerprijs toegekend. Zijn voorstelling Rhythm & Flow werd in 2024 bekroond met een Zwaan, de prijs voor de meest indrukwekkende dansproductie van het seizoen.

De Andreaspenning werd door een verraste Gerris beschreven als ‘een ongelooflijke eer’. “Dankjewel Amsterdam; de stad waar ik sinds 1997 al mijn dromen heb kunnen nastreven en realiseren, en dit is nog maar het begin. Nu behoor ik echt tot deze stad.”