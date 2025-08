Ali B op zoek naar talent: Wie is de jonge Nederlandse zanger die iedereen verrast?

Samuel Welten was onlangs nog in contact met zijn vroegere coach van The Voice Kids, Ali B. De rapper, die recentelijk in opspraak kwam, heeft hem complimenten gegeven over zijn succesvolle start (zie video) in de muziekindustrie.

“Is er nog contact tussen ons? Eigenlijk vrij weinig”, verklaarde de 19-jarige zanger tijdens de SBS6-talkshow De Oranjezomer. “Laatst stuurde hij me echter een erg aardig berichtje met de woorden: ‘hey kanjer, ik ben trots op je en wens je veel succes’. Dat was echt heel attent van hem.”

2:35 Samuel Welten brengt het publiek in vervoering in De Oranjezomer met ‘Alles kan kapot’

Samuel deed mee aan het achtste seizoen van The Voice Kids toen hij 12 was en koos Ali B als zijn coach. Dit jaar heeft de zanger zijn doorbraak gemaakt met zijn nummer 1-hit Echte Liefde Is Te Koop.

Veroordeeld

Ali B heeft al lange tijd problemen met zijn publieke imago vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik. Vorig jaar juli werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar voor verkrachting en poging tot verkrachting. Zijn hoger beroep is gepland voor maart volgend jaar.