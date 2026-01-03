Pas op voor haaienaanvallen: Amerikaanse locatie leidt de ranglijst!

Net wanneer je dacht dat het veilig was om terug te keren naar de wateren van de VS.

Een recente enquête van de getijdenvoorspellingssite Tideschart toont aan dat de Verenigde Staten wereldwijd aan kop gaan met het aantal haaienaanvallen, bijna dubbel zoveel als het op een na hoogste land Australië — en meer dan vier keer zoveel als Zuid-Afrika, dat op de derde plaats staat.

In feite domineren deze drie landen de ranglijsten en zijn zij verantwoordelijk voor meer dan “de helft van alle geregistreerde haaienaanvallen in de geschiedenis,” volgens de site.

“Als je naar de cijfers kijkt, domineren drie plaatsen elke lijst – Florida in de VS, Nieuw-Zuid-Wales in Australië en KwaZulu-Natal in Zuid-Afrika,” zei Ryan Blundell, oprichter van Tideschart. “Elk heeft warme, productieve wateren, consistente surf en veel mensen in de oceaan. Die combinatie leidt van nature tot meer ontmoetingen.”

De digitale surfdeskundige stelde de opzienbarende lijst samen door gegevens te onderzoeken van het Shark Research Institute van 1642 tot 2024, en vervolgens “duizenden geverifieerde incidenten te consolideren om de haaienrijkste wateren ter wereld in kaart te brengen.”

Ondanks de alarmerende cijfers blijft de kans op een haaienaanval erg laag, met een gestage afname van het aantal beten wereldwijd. In 2024 waren er wereldwijd slechts 47 onuitgelokte incidenten, wat een bijna 30-jarig dieptepunt markeert voor negatieve haai-mens interacties.

“Haaienaanvallen zijn nog steeds ongelooflijk zeldzaam in vergelijking met de miljoenen zwemmers die elk jaar de zee betreden,” zei Blundell.

De Verenigde Staten

De VS staan bovenaan de lijst met een verbijsterend aantal van 2.473 geregistreerde aanvallen sinds 1624. Florida had het leeuwendeel van de beten met 1.151, gevolgd door Hawaï (328) en Californië (316).

De staat Florida is bijzonder prominent als het gaat om aanvallen van deze tandrijke roofdieren, met 9 van de 10 stranden met de meeste haaienaanvallen in de VS, volgens een andere enquête uitgevoerd in de zomer door Tideschart. New Smyrna Beach in Florida was het haaienrijkst met 277 aanvallen sinds 1642, vandaar de bijnaam “de haaienbeet hoofdstad van de wereld.”

“De concentratie van haaienaanvallen langs de kustlijn van Florida is opvallend, met name New Smyrna Beach als een wereldwijde hotspot voor haaienontmoetingen,” zei Blundell.

In 2001 overleefde de 8-jarige Jessie Arbogast ternauwernood nadat zijn arm was afgebeten door een stierhaai tijdens het zwemmen in de branding voor de kust van Pensacola, Florida. De jongen werd gered door zijn oom, die de 7,4 voet lange, 200 pond zware roofdier op het strand trok.

Wellicht de beruchtste haai-gerelateerde ontmoeting in de VS vond dichter bij huis plaats in 1916, toen in minder dan twee weken tijd een reeks brute haaienaanvallen voor de kust van New Jersey vier zwemmers doodde en één verwondde.

Het incident maakte wereldwijd golven en legde de basis voor de klassieke film “Jaws” van Stephen Spielberg uit 1975.

Australië

Australië staat op de tweede plaats in de haaienaanval aftelling, met 1.453 geregistreerde aanvallen sinds we ze begonnen bij te houden. De haaienrijkste plek in Australië was Nieuw-Zuid-Wales met 1.453 spannende ontmoetingen.

Op een donderdag werd een vrouw gedood door een haai en raakte een man ernstig gewond tijdens een ochtendzwem in het Crowdy Bay National Park.

Het is nog onduidelijk welke haaiensoort betrokken was.

Zuid-Afrika

Zuid-Afrika, de nulzone van de grote witte haai, volgt dichtbij met 593 aanvallen — waarvan meer dan een derde plaatsvond in de provincie KwaZulu-Natal.

De regio is berucht om een reeks van negen aanvallen (waarvan zes dodelijk) tussen 18 december 1957 en 5 april 1958 — een periode die officieel “Zwarte December” is genoemd. Minstens één van de aanvallen was door een grote witte haai.

De reeks incidenten wordt toegeschreven aan een toename van bloed in het water achtergelaten door walvisvaarders die in het gebied gestationeerd waren.

De Top Tien Haaienaanval Hotspots ter Wereld