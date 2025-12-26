André Rieu’s Emotionele Afscheidsspeech: Vaarwel Emma Kok

Zondagavond markeerde een emotioneel moment voor André Rieu en Emma Kok, aangezien het hun (voorlopig) laatste gezamenlijke optreden was. Dit werd gevierd met een daverend applaus van een volle zaal, bloemen en enkele ontroerende woorden.

Na afloop van hun optreden in het MECC Maastricht, ontmoetten ze Shownieuws-journalist Thom Goderie. Op de vraag hoe ze dit laatste optreden samen beleefd hadden, antwoordde André: “Geweldig, echt geweldig! Het kostte me moeite, want dit was de laatste keer.”

“Ik speelde de rol van bloemenmeisje,” zei Emma lachend. Ze verraste André met een prachtig boeket van rood-witte bloemen als dankbetuiging. “De bloemen waren het spannendste deel van de avond, dat kan ik je verzekeren. Ik was enorm zenuwachtig, maar het was fantastisch om te doen.”

Indrukwekkend

Tweeënhalf jaar geleden maakte Emma haar debuut naast André op het Vrijthof. Met haar schitterende stem en de miljoenen views die volgden, maakte ze een onvergetelijke indruk. André herinnert zich: “Ze was verbazingwekkend, zo authentiek en jong, en het was simpelweg geweldig. Ze raakte iedereen.”

Emma, die samen met André de wereld over reisde voor optredens, koestert vooral herinneringen aan het Vrijthof en de kerstconcerten. “Het is onbeschrijfelijk. De wereld rondreizen is een droom, maar die twee plekken zijn gewoon magisch.”

‘Sterke vrouw’

André had nog een laatste boodschap voor Emma: “Ik hoop dat ze haar eigen weg blijft volgen, want ze heeft een sterke wil. Ze vertrekt al om haar eigen theatertour te beginnen. Ik wens haar ontzettend veel succes… ze verdient het. Ze is een sterke vrouw, hoe klein ze ook mag zijn.”

Deze woorden raken Emma diep. “Dat zijn woorden die ik nooit zal vergeten.” Met een laatste, luid applaus van het orkest, was het optreden voor Emma dan echt voorbij.

Eigen theatertour

In 2026 gaat Emma op tournee met haar eigen theatershow Never Lose Hope. Vanaf eind februari speelt ze met haar eigen orkest 26 voorstellingen door heel Nederland.

“Met deze tournee hoop ik het publiek dichterbij te brengen dan ooit. Mijn verhaal, mijn muziek en mijn reis van vallen en opstaan worden verenigd in een show die me nauw aan het hart ligt,” aldus Emma in een persbericht.

The Voice Kids

Emma werd bekend door haar overwinning in het tiende seizoen van The Voice Kids in 2021. Haar uitvoering van het nummer Voilà tijdens een concert op het Vrijthof werd een internetfenomeen, met meer dan 100 miljoen views en 70 miljoen streams op Spotify.