Samuel Welten in tranen: Emotioneel moment vastgelegd!

Een onvergetelijke avond voor Samuel Welten

Zondagavond werd een gedenkwaardige avond voor Samuel Welten toen hij tijdens de Vierdaagsefeesten een Platina Award ontving. Deze erkenning heeft hem diep geraakt (zie video).

Samuel ontving deze prestigieuze prijs voor zijn debuutsingle ‘Echte Liefde Is Te Koop’, die al meer dan twintig miljoen keer is gestreamd. Janine Schuinder, verslaggever van Shownieuws, had een gesprek met hem over deze belangrijke mijlpaal. Voor de camera van Shownieuws kon Samuel zijn emoties niet bedwingen. Zijn emotionele reactie is te zien in de video hierboven.

Samuels carrière kent een vliegende start. Zijn eerste single werd in maart gelanceerd en was direct de meest gestreamde single van het land.

Samuel Welten vertelt over zijn succes

Recentelijk heeft Samuel zijn tweede single uitgebracht, getiteld ‘Alles Kan Kapot’. “Twee weken geleden heb ik ‘Alles Kan Kapot’ voor het eerst live uitgevoerd. Het was ongelooflijk om te zien dat het publiek het nummer al meezong”, vertelde hij vorige maand. “Hoewel ‘Echte Liefde Is Te Koop’ meteen een groot succes was, stap ik hier zonder verwachtingen in. Ik geniet er gewoon van om mijn eigen nummers live te kunnen spelen.”

Samuel Welten brengt nieuwe muziek uit

Met de uitgave van zijn nieuwste single blijft Samuel Welten zijn muzikale grenzen verleggen en zijn fanbasis uitbreiden.

