OT Rotterdam Stopt: Belangrijk Nieuws voor Theaterliefhebbers!

OT rotterdam heft zich op

Na twaalf jaar van innovatieve theatervoorstellingen, zomerfestivals en projecten voor opkomend talent, heeft OT rotterdam besloten te stoppen. Onder leiding van artistiek duo Mirjam Koen en Gerrit Timmers, heeft het initiatief zonder vaste subsidies gewerkt. “Het creëren van theater is een natuurlijke drijfveer,” schrijft Koen. “Echter, het moment is aangebroken om de stichting te ontbinden. Niet met treurnis, maar met een gevoel van vervulling.”

OT rotterdam ontstond als een kleinere voortzetting van O.T. Theater/Opera (voorheen Onafhankelijk Toneel), welke in 2013 werd opgeheven door grote bezuinigingen in de Rotterdamse cultuursector. Het jeugdtheatergezelschap Maas nam vervolgens hun locatie aan de St Jobsweg over. Als tegenprestatie voor het overnemen van de inventaris van O.T. Theater, kreeg de doorstart toestemming om vier jaar lang een kleiner gebouw aan de Coolhaven 98a te gebruiken, eerder in gebruik door jeugddansgezelschap De Meekers. Hier beschikte OT over een kantoor en een theaterzaal met 50 zitplaatsen.

In 2018, toen het gebouw verkocht werd aan het architectenbureau Ziegler|Branderhorst, kreeg OT rotterdam de mogelijkheid om ’tegen een vriendelijke huur’ een gedeelte van de locatie te behouden. In wat ooit de publieksfoyer was, werd een klein theater gerealiseerd met een speeloppervlakte van 6 bij 6 meter en 39 zitplaatsen. In 2020 verliet het gezelschap echter deze locatie om verder te gaan als een ad-hoc organisatie zonder vaste thuisbasis. Ook werd er een pauze aangekondigd. “Na jaren van aanpassen en creatief omgaan met tijd, ruimte en middelen hebben we onze limiet bereikt,” liet het gezelschap weten.

Gedurende die 12 jaar wist OT rotterdam stand te houden door zelf financiering te regelen via coproducties, donaties, vriendendiensten en incidentele bijdragen van fondsen. Ze produceerden talrijke voorstellingen op het gebied van toneel, dans en muziektheater. Deze werden opgevoerd in hun eigen theater, op tournee en op festivals, zoals de Cello Biënnale en het O. Festival. Daarnaast zette het gezelschap zich in voor het organiseren van projecten voor jonge theatermakers en zomerfestivals rond hun theater en de kade van de Coolhaven.

In de toekomst zijn Timmers (1945) en Koen (1948) van plan om nog incidenteel mee te werken aan producties op andere locaties.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post