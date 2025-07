De provinciale overheid van Gelderland heeft goedkeuring verleend aan de financiering van een nieuw gebouw voor het dansgezelschap Introdans in het centrum van Arnhem. Gisteren heeft de provincie besloten om 10 miljoen euro te investeren in een modern en duurzaam pand voor dit gerenommeerde gezelschap, meldt het lokale dagblad De Gelderlander.

Volgens de informatie op de website van Introdans is de behoefte aan een nieuw oefencomplex dringend. ‘Op de nieuwe plek hebben we de mogelijkheid om te groeien, indrukwekkende voorstellingen te produceren en ons educatieve en inclusieve programma uit te breiden,’ aldus de organisatie.

Jarenlang was Introdans gehuisvest in een oud pand dat eerder dienst deed als discotheek en school aan de Vijfzinnenstraat. Dit gebouw kampte met onvoldoende ventilatie, veel enkelglas, slechte temperatuurregulatie, en was bovendien niet bereikbaar voor mensen met een beperking.

‘Met de ontwikkeling en bouw van een nieuw Introdanshuis kunnen we een open, toegankelijke en uitnodigende plek creëren waar de kracht van dans de hele dag door zichtbaar is voor zowel bewoners als bezoekers van Arnhem,’ vertelt Marieke van ’t Hoff, zakelijk directeur van Introdans.

Oorspronkelijk had Introdans het plan opgevat om een gezamenlijke locatie te delen met Theater Oostpool en het Stadstheater Arnhem, waar het dansgezelschap vaak optreedt. Echter, door financiële overwegingen ging dit plan niet door. Het nieuwe onderkomen van Introdans wordt nu direct naast het nieuwe Stadstheater gebouwd, op de plaats van het zogenoemde Roze Gebouw. Het Stadstheater van Arnhem is momenteel gesloten voor een grote renovatie die tegen het einde van 2027 afgerond moet worden. Het hele gebied is in ontwikkeling om een levendige culturele hub te worden, omgeven door een ‘groene stadsoase’.

Beeld: Artistieke impressie Stadsoase door Novascape, Braaksma & Roos en Civic in samenwerking met de gemeente Arnhem.