Judith van Steen, Bekende Frascati-verbinder, Overleden: Land in Rouw

Overlijden Judith van Steen

Afgelopen zaterdag is Judith van Steen overleden. Ze was dertig jaar werkzaam bij het Amsterdamse theater Frascati, waar ze begin deze maand nog haar jubileum vierde.

Judith van Steen, geboren in 1967 in Berkeley, Californië, volgde een opleiding in Wijsbegeerte en Kunstfilosofie en studeerde een jaar Muziekwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studiejaren ontwikkelde ze een uitgesproken interesse voor literatuur, muziek, theater en beeldende kunst.

Na haar academische jaren begon Van Steen haar carrière bij boekhandel Athenaeum. Hier kwam ze voor het eerst in aanraking met digitale automatisering en systemen, een domein dat destijds nog in de kinderschoenen stond binnen de culturele sector. Parallel aan haar baan hield ze zich bezig met het schrijven van teksten, een passie die ze haar hele leven zou blijven volgen.

Van Steen begon op 1 januari 1996 bij Stichting Nes Theaters als administratief en secretarieel medewerker. Haar talent voor het verbinden van organisatie, techniek en mensen kwam snel naar voren. Ze werkte zich op vanuit het secretariaat en de afdeling marketing/publiciteit tot ze uiteindelijk in 2002 de officiële rollen van systeembeheerder en webmaster op zich nam.

Bijdrage aan Frascati

In een periode waarin digitalisering nog niet algemeen was, had Van Steen volgens artistiek directeur Mark Timmer een sleutelrol in het opbouwen en onderhouden van de systemen die het hart van Frascati vormden. Ze was diepgaand betrokken bij het verkennen van nieuwe technologieën, leverde kritische inzichten over de impact ervan en zocht continu naar praktische, zorgvuldige en humane oplossingen. Ook was zij lange tijd voorzitter van de ondernemingsraad en zette zich in voor goed werkgeverschap en de zorg voor medewerkers.

‘Judith was scherp wanneer het moest, constructief in samenwerking en altijd op zoek naar oplossingen,’ aldus Timmer. ‘Hoewel ze niet graag op de voorgrond trad, was haar invloed groot. Met haar intelligentie, betrokkenheid, humor en toewijding heeft zij in belangrijke mate bijgedragen aan de vorming van Frascati. Haar gemis zal voelbaar zijn, zowel binnen onze muren als in de bredere gemeenschap. Judith wist als geen ander hoe je technologie met menselijkheid kon verbinden en maakte zo de digitale wereld toegankelijk voor ons allemaal.’

In december kwam aan het licht dat Van Steen ziek was, en ondanks een snelle start van behandelingen, bleek al gauw dat ze niet in staat was de ziekte te overwinnen.

