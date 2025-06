Matcha, een fijngemalen groene thee uit Oost-Azië, is tegenwoordig een populaire verschijning op sociale media, mede dankzij de opvallende groene kleur. Yannick Rozenberg heeft samen met zijn medestudenten Frits Heinhuis, Elena Khajo en Mariena deze chocoladereep bedacht. Yannick hoopt dat hun matchareep nog succesvoller wordt dan de bekende Dubaireep.

Ondernemend leren tijdens de studie

“Dit is precies waarom ik voor deze studie heb gekozen; om te leren ondernemen,” zegt Frits. De studenten zijn ingeschreven voor de opleiding E-commercespecialist aan het ROC van Twente in Almelo. Hun opdracht was om een product te ontwikkelen en dit in samenwerking met lokale ondernemers op de markt te brengen.

Het project wordt ondersteund door Martijn Veltmann. “In de klas zijn studenten niet altijd gemotiveerd, maar als je theorie en praktijk combineert, zijn ze er meteen helemaal bij,” merkt hij op.

Samenwerking met lokale ondernemers

Het was niet altijd makkelijk om ondernemers te vinden die samen wilden werken met mbo-studenten. Velen vreesden dat het te veel tijd zou kosten. Echter, naast La Bomba, hebben de studenten vijf andere bedrijven kunnen overtuigen om hen te ondersteunen bij de online verkoop. “De studenten zijn heel goed op de hoogte van wat er speelt op het internet. Ik ben 50 en had nog nooit van matcha gehoord,” zegt Veltmann.

De studenten zijn vaak vaardig met nieuwe technologieën. Ze worden door de onderwijsinstelling van begin tot eind ondersteund. Gedurende het project wordt er kritisch gekeken naar de opleiding. Wendy ter Groot, onderwijsmanager van de economische opleidingen aan het roc in Almelo, zegt dat er meer focus moet komen op praktijkonderwijs, wat ook beter lijkt te resoneren bij de studenten.

Verkrijgbaarheid

Ben je benieuwd naar deze matchachocoladereep? Hij is verkrijgbaar voor 15 euro via de website chocodrip.nl.